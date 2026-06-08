"Neće vam pomoći ni veze, ni novac": MMA borac zapjenio poslije optužbi da je njegov brat napao ćerku Dejana Petrovića

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković.

Izvor: YouTube/FIGHT NATION CHAMPIONSHIP - FNC FIGHT NATION CHAMPIONSHIP - FNC

Posle prvobitne poruke da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je iznio svoje viđenje događaja i najavio da će, kako tvrdi, uskoro objaviti dokaze koji će rasvijetliti čitav slučaj.

- Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznijete u medijima od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović. Sjutra će uslijediti veliki medijski kontraudar i razotkrivanje svih laži, namještanja meni i mojoj porodici, kao i umiješanosti svih po imenu i prezimenu, sa sve dokazima od Užica, preko Beograda do Dubaija - napisao je MMA borac.

- Svoju djecu vaspitavajte na način da ne budu bahata, zla i podmukla, da se u svojoj bahatosti ne pozivaju na moćna kumstva sa jedne strane, a sa druge strane na rodbinske Dubai veze - dodao je u sledećoj objavi.

- Kada vam dijete uzmu u svoje ralje narko-dileri, lice koje se nalazi na odsluženju zatvorske kazne za pokušaj ubistva, pa onda vikendom haraju po vašem kraju sa vašim djetetom sa kojim je u vezi, mnoge se loše stvari dese poštenom svijetu koji ne želi problem niti ga stvara. Ali ja razumijem, jer tada se može desiti da dijete krije mnoge stvari kojima je ucijenjeno, a koje strašno narušavaju ugled smjernog djeteta bez mrlje.

- Nismo to željeli, nismo željeli problem, bila je to samo jedna mirna noć za nas i uvijek smo na tom mjestu bili dočekani prijateljski, osim te noći... Mislite li da ćemo se izvinjavati nekome? Naprotiv, mi nemamo na šta više da odgovorimo, ali je Vaš problem, gospodine Trubač, što ćete u narednom periodu odgovarati na mnoga pitanja javnosti. Jer, kada ste zlo, onda mnogi jedva čekaju ovaj momenat, a mi smo se za njega jako dobro pripremili, ali je Vaš problem što Vi niste. Budimo realni, malo kome je prijatno da gleda snimke svog djeteta kojim je ucijenjeno od strane kriminalaca, a sasvim slučajno mi ćemo biti prinuđeni da sve te snimke, na Vašu žalost, objavljujemo dok postavljamo brojna pitanja javno, koja će postavljati i nadležni organi, možda i ne tako javno. Vrata pakla se otvaraju, idemo tamo svi zajedno i neće nam pomoći ni kumovi, ni veze, ni moć, ni novac, već samo istina - naveo je u objavama na društvenoj mreži.

Vidi opis "Neće vam pomoći ni veze, ni novac": MMA borac zapjenio poslije optužbi da je njegov brat napao ćerku Dejana Petrovića Pobeda srpskog MMA borca u Hrvatskoj. Srpski MMA borac trenutno se priprema u Hrvatskoj. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/bojkovicmma Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: X/KavezMma/printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Twitter/KavezMMA/Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/MMA INSTITUT/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/r3pt1l/printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/r3pt1l Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/24sata Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/24sata/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Dejan prijavio sve policiji

Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon ljekarskih pregleda.