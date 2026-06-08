Sezona u Crnoj Gori počela je bolje nego prošle godine, kaže Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja i nada se da će takva biti i u nastavku.

Izvor: Promo/Info Biro

Kada je sezonska radna snaga u pitanju, tu je, kaže, sve manje problema, ali žali što mogućnost da rade sezonski više ne koriste nezaposleni iz Crne Gore, jer uslove rada, ali i zarada, smatra stimulativnim, pa im zato, kaže, stranci rado dolaze.

Sezona je počela već mjesec, a turistički poslenici su zadovoljni. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je za sada bolje nego prošle godine, a nada se da će takva biti i u nastavku, javlja RTCG.

„Ako ostane ovako stanje, ja mislim da će biti bolja nego što je bila prošle godine“, kaže on.

Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore.

Radulović kaže da je obezbijediti radnu snagu ove godine bio manji problem nego lani.

Sezonske radnike ove godine, kaže Radulović, u kompaniji koju predvodi obezbijedili su na vrijeme. Oko 30% su stranci, a dolaze iz Argentine, Kolumbije, Meksika, Maroka, Egipta, Azerbejdžana, Jermenije, Turske, Rusije i drugih zemalja.

Radi se, kaže, o kvalifikovanim radnicima sa iskustvom iz najelitnijih destinacija poput Singapura, Kariba, Sjedinjenih Američkih Država.

„Što se tiče radne snage, mislim da će sve manje i manje problema da bude, ali na našu žalost, na moju žalost, to nećemo rješavati sa našim ljudima, nego sa strancima“, ističe on, prenosi RTCG.

Gordana Vukčević iz Zavoda za zapošljavanje kazala je za RTCG da su intenzivno radili na pripremi nezaposlenih za sezonske poslove i organizovali brojne sajmove zapošljavanja, prezentacije i direktne konsultacije.

„Tokom tih sajmova preko 300 poslodavaca je predstavilo slobodna radna mjesta tokom ljeta. Traženo je preko 2.600 izvršilaca. Moramo reći da je preko nekih 1500 lica prisustvovalo tim sajmovima sezonskog zapošljavanja“, kaže ona.

Dok naši državljani ne žele da rade sezonski, Radulović ističe da su uslovi u Crnoj Gori za strance isti kao i za domaću radnu snagu i vrlo su stimulativni, pa se mnogi zato već dvije, tri godine vraćaju.

„Ovdje imaju sobarice od 1200, 1300 do 2000 eura platu. Konobari imaju preko 1200 eura, 1500. Plus bakšiš koji niko ne računa, a koji je značajan“, kaže on, javlja RTCG.

Kako bi stimulisala nezaposlene iz naše zemlje da rade sezonske poslove, država je pripremila zakon kojim se reguliše status stalnog sezonca.