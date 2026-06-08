Vukčević je naglasio da Spičanović ranije nije osuđivan zbog čega, kako smatra, ne postoji bilo kakva činjenica koja bi opravdala zaključak da postoji opasnost od ponavljanja krivičnih djela.

Izvor: MONDO

Advokat Miloš Vukčević, branilac okrivljenog bivšeg šefa kontraobavještajne službe Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Draga Spičanovića, obratio se Višem i Apelacionom sudu urgirajući da što prije odluče po njihovim žalbama za ukidanje pritvora, ali i zahtjevu za jemstvo koji je podnijet krajem aprila ove godine, pišu Vijesti.

Vukčević, kako je to naveo u obraćanju sudu, smatra da se u slučaju Spičanovića “mjesecima ozbiljno i kontinuirano krše njegova osnovna ljudska prava”.



“Posebno zabrinjava činjenica da redovni sudovi uporno ignorišu ne samo standarde Evropske konvencije o ljudskim pravima, već i izričitu Odluku Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 95/26 od 21. aprila ove godine, a u kojoj je US jasno ukazao da u odnosu na Draga Spičanovića ne stoji pritvorski osnov iz člana 175 stav 1 tačka 3 ZKP-a - opasnost od ponavljanja djela - i da se mora cijeniti u skladu sa ustavnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Međutim, uprkos takvoj odluci, redovni sudovi nastavljaju da produžavaju pritvor i po tom osnovu, kao da odluka Ustavnog suda, ne postoji”, smatra Vukčević.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv kriminalne organizacije, koju je organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović, a čiji je član, kako navode, i Drago Spičanović, nekadašnji funkcioner MUP-a, Uprave policije i ANB-a. SDT smatra da je Mijajlović godinama kreirao mrežu doušnika iz srca službi bezbjednosti, ali i sistem medija kako bi se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima iz političkog i bezbjednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbjednosne prilike u državi.

SDT sumnja da su Mijajloviću u tome direktno pomagali optuženi visoki policijski i funkcioner tajne službe Drago Spičanović, bivši šeg podgoričke policije Milovan Pavićević i službenik UP Vladan Lazović, kao i njegova sestra od strica, tužiteljka Andrijana Nastić, odavajući mu obavještajne i podatke označene stepenom tajnosti, prenose Vijesti.

Organizator kriminalne grupe od okrivljenih članova, kako sumnja SDT, godinama je na dnevnoj bazi dobijao podatke iz sistema UP, ali i podatke dobijene mjerama tajnog nadzora, sadržinu brojnih presretnutih razgovora, a navodno je imao uvid i u obavještajne podatke i snimke Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Spičanovićev advokat u aprilu ove godine predao je i zahtjev za jemstvo Višem sudu u Podgorici od preko 900.000 eura, kako bi se bivšem funkcioneru javne i tajne službe ukinuo pritvor.

“Istovremeno, nije odlučeno ni o podnesenom predlogu za ukidanje pritvora, niti o predlogu za određivanje jemstva i mjera nadzora, koji je podnijet još 23. aprila 2026. Takvo postupanje stvara utisak da se o svim pravnim sredstvima odbrane odlučuje sa značajnim zakašnjenjem”, navodi advokat.

Vukčević je naglasio da Spičanović ranije nije osuđivan zbog čega, kako smatra, ne postoji bilo kakva činjenica koja bi opravdala zaključak da postoji opasnost od ponavljanja krivičnih djela.

“U pitanju je možda i jedino pritvoreno lice kojem je određen pritvorski osnov: opasnost od ponavljanja djela, a da ranije nije osuđivan, niti se protiv njega vodio bilo koji drugi krivični ili prekršajni postupak, pišu Vijesti.

Upravo zbog toga posebno zabrinjava činjenica da se najteža mjera - lišenje slobode, i dalje zasniva na pretpostavkama, a ne na konkretnim i individualizovanim okolnostima, što je direktno suprotno praksi Evropskog suda za ljudska prava i pravnom stavu, koji je zauzeo Ustavni sud Crne Gore”, istakao je branilac Spičanovića.

Pred vanraspravnim vijećem Višeg suda u Podgorici, 7. maja ove godine, održano je ročište za kontrolu optužnice koju je SDT podiglo protiv Mijajlovića, Spičanovića, Lazovića, Pavićevića, tužiteljke Nastić i nekadašnjeg funkcionera DPS-a Predraga Boškovića, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Za Spičanovićevog advokata je sporno i to što ni mjesec nakon održane kontrole optužnice nije odlučeno o žalbi, koju su podnijeli protiv prethodnog rješenja o produženju pritvora.

“Dok žalba i dalje stoji bez odluke, u međuvremenu je donijeto novo rješenje o produženju pritvora. Time se potpuno obesmišljava pravo na djelotvoran pravni lijek i pravo pritvorenog lica da u razumnom roku dobije odluku o zakonitosti svog lišenja slobode.

Posebno zabrinjava i činjenica da ni nakon više od mjesec od održane kontrole optužnice još uvijek nije donijeta odluka o potvrđivanju optužnice ili obustavi postupka, što traži odbrana”, smatra Vukčević.

Advokat je naglasio da Evropska konvencija o ljudskim pravima zahtijeva naročitu hitnost u postupanju sudova u pritvorskim predmetima, ali da u slučaju njegovog branjenika mjesecima, kako je rekao, traje stanje pravne neizvjesnosti - bez blagovremene odluke o žalbama, bez odluke o jemstvu, bez odluke o ukidanju pritvorskog osnova koji je osporio Ustavni sud.

“Postavlja se logično pitanje: kakav je smisao odluke Ustavnog suda ako je redovni sudovi ne poštuju? Kakav je smisao prava na žalbu ako se o njoj ne odlučuje blagovremeno? I kakva je svrha Evropske konvencije ako se njeni standardi otvoreno zanemaruju”.