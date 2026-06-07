Budvanka Sandra Gačević, majka dvadesetogodišnjeg mladića, podnijela je krivičnu prijavu protiv dežurne ljekarke u Domu zdravlja Budva, optužujući je za nesavjestan rad i odbijanje pružanja hitne medicinske pomoći, prenosi RTV Podgorica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mladić je, tvrdi porodica, dan nakon što je ljekarka odbila da mu pruži pomoć, hospitalizovan u kotorskoj bolnici, u trenutku kada mu je život bio ugrožen.

Dvadesetogodišnji Budvanin potražio je 26. maja ljekarsku pomoć u budvanskom Domu zdravlja zbog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja. Međutim, umjesto pregleda, u jednoj od ordinacija dočekao ga je, kako tvrdi njegova majka, neprofesionalan odnos i odbijanje ljekarke da ga i sasluša, uz obrazloženje da ima svoje pacijente.

„Kada je ona izašla i neprimjerenom gestikulacijom i pokretom ruke kao da izađe, i riječima mu je rekla da se udalji odatle, jer ona ima svoje pacijente sa kojima mora da radi i da joj on smeta. On je izašao bez dobijene pomoći, ona ga nije pitala čak ni zašto je došao i zašto je tu“, kazala je majka oštećenog, Sandra Gačević, prenosi RTV Podgorica.

Nakon što se vratio kući, mladiću se stanje dodatno pogoršalo. Pomoć je potražio u drugoj smjeni, kada je hitno upućen na bolničko liječenje u Kotor. Laboratorijski nalazi pokazali su da je bio životno ugrožen.

„Nalazi koje je uradio pokazali su da ima CRP preko 220, što jasno ukazuje na jaki zapaljenski proces koji je mogao da ima za posljedicu i otkazivanje organa i sepsu, a može da ima čak i tragičan ishod. To je trebalo doktorka da zna, međutim ona ga nije čak ni pitala o čemu se tu radi. Dobio je i uput za bolničko liječenje u Kotorskoj bolnici, gdje je i hospitalizovan na Odjeljenju infektologije“, navela je Gačević.

Porodica je o incidentu obavijestila rukovodstvo Doma zdravlja, takođe podnijela i krivičnu prijavu Centru bezbjednosti Budva. Majka oštećenog ističe da ova reakcija nema lični karakter, već isključivo preventivni, kako se slična situacija ne bi ponovila nijednom građaninu.

„Mislim da je doktorka ovakvim postupanjem prekršila niz kodeksa i zakona, kao što su ljekarska etika, Hipokratova zakletva i Zakon o zaštiti i pravima pacijenata, kao i da je ušla u krivičnu odgovornost za nepružanje pomoći osobi kojoj je bila potrebna u tom momentu“, istakla je majka oštećenog.

Dodaje da želi da jasno pošalje poruku da se ovakvo nehumano ponašanje ubuduće ne smije tolerisati i da svaka odgovornost mora da ima svoje ime i prezime.

Povodom ovog slučaja, menadžment Doma zdravlja Budva tvrdi da su pokrenuli postupak unutrašnje kontrole.

„Ustanova je pokrenula unutrašnju proceduru utvrđivanja postojanja odgovornosti u navedenom slučaju, a o istom će i pisano biti obaviješteno Ministarstvo zdravlja. U slučaju utvrđivanja postojanja odgovornosti protiv doktorice koja je odbila da ukaže medicinsku uslugu pokrenućemo disciplinski postupak“, saopštili su iz Doma zdravlja Budva, javlja RTV Podgorica.

Institucije i policija utvrđuju odgovornost, a ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje dežurstava i trijaže hitnih pacijenata u zdravstvenim ustanovama na primorju uoči same turističke sezone.