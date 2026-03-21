Iran je izveo neuspješan raketni napad na britansku vazduhoplovnu bazu Dijego Garsija, a incident dolazi u jeku pojačanih tenzija i promjena u britanskoj vojnoj politici.

Izvještaji o neuspjelom iranskom raketnom napadu na britansku vazduhoplovnu bazu Dijego Garsija su zabrinjavajući, ali ne i neočekivani. Dolaze u vrijeme kada je vlada Velike Britanije diskretno promijenila svoju politiku, dajući Sjedinjenim Američkim Državama dozvolu da pokreću napade na iranske vojne objekte sa britanskih teritorija, piše Skaj njuz.

Kasno u petak uveče, britanska vlada objavila je suptilnu promjenu politike prema sukobu sa Iranom. U saopštenju Dauning strita navodi se da su ministri „potvrdili da sporazum o korišćenju britanskih baza od strane SAD u kolektivnoj samoodbrani regiona uključuje američke odbrambene operacije za onesposobljavanje raketnih lokacija i kapaciteta koji se koriste za napad na brodove u Ormuskom moreuzu“.

Ključna promjena odnosi se na završni dio izjave. Američkim snagama sada će biti dozvoljeno da koriste britanske baze – Ferford i Dijego Garsija – za pokretanje napada na iranske kapacitete koji se koriste za napade na brodove u Ormuskom moreuzu. Kako navodi vlada, ova odluka donijeta je zbog hitne potrebe da se ovaj strateški plovni put održi otvorenim i operativnim.

Istovremeno, mali broj britanskih vojnih planera, navodno oko deset, upućen je u sjedište Centralne komande SAD u Tampi, na Floridi. Iako su britanski oficiri već rutinski raspoređeni tamo, slanje dodatnog osoblja i proširena ovlašćenja za američke snage ukazuju na to da Ujedinjeno Kraljevstvo želi aktivnije učešće u planiranju obezbjeđivanja moreuza.

Opozicione stranke u Velikoj Britaniji odmah su zatražile da se ovo „proširenje misije“ stavi na glasanje u parlamentu. Britanska odluka izazvala je brzu reakciju Teherana. Samo sat nakon objave iz Londona, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči oglasio se na društvenoj mreži X.

„Velika većina Britanaca ne želi da učestvuje u izraelsko-američkom ratu protiv Irana. Ignorišući sopstveni narod, gospodin Starmer dovodi britanske živote u opasnost dozvoljavajući da se britanske baze koriste za agresiju protiv Irana. Iran će iskoristiti svoje pravo na samoodbranu“, napisao je Arakči, prenosi Index.

Promjena politike nosi i određene rizike za Veliku Britaniju. Postoji mogućnost da SAD šire tumače pojam „kolektivne samoodbrane“ prilikom izbora ciljeva za napade koji se pokreću sa britanskih baza. Neuspjeli pokušaj napada na Dijego Garsiju balističkim raketama ukazuje na nekoliko važnih činjenica.

Prije svega, Iran i dalje posjeduje sposobnost da izvodi napade na velikim udaljenostima, s obzirom na to da je razdaljina od njegove južne obale do Dijega Garsije oko 4.000 kilometara. Takođe, postoji rizik za civilni vazdušni saobraćaj, jer avioni koji zaobilaze Iran prolaze kroz zone potencijalnih raketnih putanja. Konačno, obezbjeđivanje Ormuskog moreuza zahtijevaće šire međunarodne napore, pri čemu bi države uključene u tu koaliciju mogle postati mete iranskih napada, uključujući i asimetrične prijetnje poput djelovanja „uspavanih“ ćelija.