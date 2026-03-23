Obavještajci otkrili kako je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

Izraelsko-američka vojna operacija "Epski bijes" počela je u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima kada je u Teheranu ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei. Svega nekoliko dana kasnije, saznalo se da je operacija ubistva vrhovnog vjerskog lidera planirana mjesecima - CIA i MOSAD su pratili njega i njegove najbliže saradnike, prikupljali su informacije sa terena, a cio svijet je ostao u šoku kada se saznalo da su izraelske i američke obavještajne službe hakovale saobraćajne kamere kako bi saznale sve o ruti kretanja Hamneija.

Prema pisanju "Asosijejted Pres-a", vrh režima u Iranu je bio upozoren da su pojedine saobraćajne kamere u Teheranu kompromitovane, ali se nisu mnogo obazirali na to. Njihovo korišćenje je postalo sve češće u uslovima modernog ratovanja širom sveta zbog gomile informacija koje one pružaju.

Kako je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei?

Za "AP" su otkrili neke detalje ove akcije anonimni obavještajci. Otkrili su da su koristili kamere koje su tek instalirane početkom godine dok su bijesnile krvave demonstracije u Iranu u kojim je stradalo više hiljada ljudi.

Prema njihovim riječima, hakovanja kamera u Iranu su započela još 2021. godine! Tokom 2025. godine je jedan iranski političar upozorio da su neke kamere kompromitovane i da Izrael na taj način skuplja "besplatno" informacije svakodnevno.

Još 2019. godine je inženjer Pol Marapese upozoravao da se moderne saobraćajne kamere u svijetu lako hakuju. Tada je objasnio da one nemaju poseban vid zaštite u tom "sajber prostoru" - u Iranu je zbog ubistva Hamneija navodno hakovano više od 2.000 kamera.

Koja je uloga vještačke inteligencije?

CIA i MOSAD su prilično koristili i vještačku inteligenciju. Ona za vrlo kratak vremenski period analizira ogromnu količinu podataka iz saobraćajnih kamera - unesu se parametri za filtriranje i dobiju se ključni podaci koji se kasnije koriste u obavještajnim poslovima u kombinaciji sa saznanjima sa terena.