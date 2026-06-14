Izabranice Jova Cakovića savladale su favorizovanu Rumuniju rezultatom 3:1 i sa dvije pobjede završile turnir u Blažu.

Izvor: MN Pess

Crnogorske odbojkašice ostvarile su jednu od najvećih pobjeda u posljednjih nekoliko godina, pošto su u Evropskoj ligi savladale selekciju Rumunije rezultatom 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:20), prenose Vijesti.

Izabranice selektora Jovo Caković nadigrale su ekipu koja zauzima 11. mjesto na evropskoj rang-listi, učesnika predstojećeg Evropskog prvenstva i osvajača trećeg mjesta u prethodnom izdanju Zlatne lige.

Kako navodi portal Vijesti, do velikog trijumfa crnogorski tim stigao je odličnom timskom igrom, sigurnim servisom, čvrstim blokom i velikom mentalnom snagom u ključnim momentima meča.

Nakon što su osvojile prva dva seta rezultatom 25:21 i 25:23, crnogorske odbojkašice nijesu dozvolile da ih poremeti gubitak trećeg seta. U četvrtom dijelu igre ponovo su preuzele kontrolu i zasluženo stigle do velike pobjede.

Najefikasnija u redovima Crne Gore bila je Simona Petranović sa 20 poena, dok je Dijana Vuković dodala 19. Odličnu partiju pružila je i Saška Đurović sa 16 osvojenih poena, od kojih čak sedam blokom. Zapažen učinak imale su i Mina Dragović sa osam, te Teodora Čavić sa sedam poena.

Kako prenose Vijesti, ovo je treća uzastopna pobjeda crnogorske reprezentacije nakon trijumfa nad Gruzijom i Albanijom, čime je dodatno potvrđen napredak mlade selekcije koju čini veliki broj igračica iz domaćeg prvenstva.

Naredni izazov za crnogorske odbojkašice biće turnir u Prištini, gdje će odmjeriti snage sa reprezentacijama Kosova i Mađarske u završnici takmičenja u Evropskoj ligi.