Ruski predsjednik poručio da Moskva ubrzava razvoj niskoorbitalne satelitske konstelacije koja bi trebalo da unaprijedi komunikaciju, izviđanje i upravljanje bespilotnim letjelicama na ratištu.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da Rusija radi na razvoju i proširenju sopstvene mreže satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, koja bi trebalo da pruži direktnu podršku vojnim operacijama i unaprijedi sposobnosti ruskih snaga na frontu.

Govoreći tokom sastanka sa veteranima rata u Ukrajini, Putin je istakao da će novi sistem omogućiti efikasnije otkrivanje i praćenje bespilotnih letjelica, kao i brži protok informacija između komandnih centara i jedinica na terenu.

Prema njegovim riječima, vojnici bi u narednom periodu trebalo da osjete konkretne koristi od projekta, koji je usmjeren na unapređenje komunikacionih i izviđačkih kapaciteta ruske vojske.

„Nadam se da ćete to na zemlji uskoro osjetiti“, poručio je Putin obraćajući se veteranima.

Odgovor na izazove modernog ratovanja

Tokom rata u Ukrajini bespilotne letjelice postale su jedan od ključnih elemenata na bojištu, a obje strane intenzivno koriste dronove za izviđanje, navođenje artiljerije i izvođenje napada.

Ruske vlasti smatraju da bi nova satelitska infrastruktura mogla značajno unaprijediti zaštitu od neprijateljskih dronova, ali i omogućiti pouzdanije upravljanje sopstvenim bespilotnim sistemima na velikim udaljenostima.

Projekat uključuje razvoj zaštićenih komunikacionih kanala koji bi bili otporniji na elektronsko ometanje i sajber napade, što predstavlja jedan od glavnih izazova savremenog ratovanja.

Poređenja sa Starlinkom

Putin je tokom obraćanja uporedio planirani sistem sa mrežom Starlink, koja je u prethodnim godinama igrala značajnu ulogu u komunikacionim kapacitetima ukrajinskih snaga.

Ruski predsjednik je izrazio uvjerenje da domaći sistem u budućnosti neće zaostajati za postojećim zapadnim rješenjima, te da će ruski stručnjaci razviti konkurentnu satelitsku infrastrukturu.

Analitičari ocjenjuju da razvoj ovakvih sistema potvrđuje sve veći značaj svemirskih tehnologija u savremenim sukobima, gdje brzina prenosa informacija i stabilnost komunikacija imaju presudnu ulogu na bojištu.

Moskva posljednjih godina intenzivira ulaganja u svemirske i odbrambene programe, nastojeći da smanji zavisnost od stranih tehnologija i ojača sopstvene vojne kapacitete u uslovima produženog sukoba u Ukrajini.