Iz UP dodaju da su policijski službenici intenzivnim operativnim radom došli do identiteta lica.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije navode da su Službenici Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, postupajući po prijavi, preduzeli hitne mjere i radnje koje su u kratkom roku rezultirale identifikovanjem, pronalaskom i lišenjem slobode lica osumnjičenog za seksualno uznemiravanje maloljetnice.

" Lociran je i slobode lišen R.B (40) iz Kotora, koji je ovo krivično djelo, kako se sumnja, počinio dva dana ranije, 11.06.2026. godine oko 17,30 časova, na štetu devetogodišnje djevojčice – strane državljanke nastanjene u Herceg Novom, na način što je na ulici zaustavio vozilo kojim je upravljao i pozivao djevojčicu koja se kretala pješke da uđe u vozilo sa njim, što je ona odbila i udaljila se od vozila, nakon čega je događaj prijavljen policiji " navode u saopštenju iz Uprave policije.

Iz UP dodaju da su policijski službenici intenzivnim operativnim radom došli do identiteta lica.

"Nakon čega je lice pronađeno u Kotoru i dovedeno u policijske prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi radi kriminalističke obrade, a potom je po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom lišeno slobode. Osumnjičeni R.B. je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje. Tužilac je za njega donio rješenje o zadržavanju u policijskim prostorijama u trajanju do 72 sata, do privoda sudiji za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom" aključuju u saopštenju.