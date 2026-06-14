Prema istim informacijama, tijelo žene bez znakova života pronađeno je oko 15.20 časova u jednom od tunela na toj željezničkoj dionici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Obdukcija koja je naložena utvrdiće tačan uzrok smrti pedesetogodišnje N.M., čije je tijelo juče pronađeno na pruzi između Kolašina i Podgorice, saznaju Vijesti nezvanično.

Prema istim informacijama, tijelo žene bez znakova života pronađeno je oko 15.20 časova u jednom od tunela na toj željezničkoj dionici.

„Najvjerovatnije je stradala od udara voza“, kazao je izvor Vijesti.

Nakon obavljenog uviđaja, kako je pojasnio sagovornik Vijesti, naložena je obdukcija radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.