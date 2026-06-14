Tramp kritikovao Izrael zbog napada na Bejrut.

Izvor: NBC/Printscreen

Izraelska vojska je rano jutros izvela raketni napad na Bejrut, glavni grad Libana, zbog čega je hitno reagovao američki predsjednik Donald Tramp. On je osudio napad Izraela i naveo da nije trebalo da se dogodi jer su Sjedinjene Američke Države i Iran, kako tvrdi, veoma blizu mirovnog sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku.

„Jutrošnji napad na Bejrut nije trebalo da se dogodi, naročito na ovaj poseban dan kada smo blizu mirovnog sporazuma sa Iranom. Izrael ima pravo da se brani, ali ovaj napad nije nikoga povrijedio niti ubio i ne bi trebalo da utiče na važan mirovni proces.

Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u cijelom regionu, uključujući i Liban. Ne bi trebalo da Izrael više napada Liban, niti bi jedna strana trebalo da napada drugu, naročito Hezbolah protiv Izraela.

Ovo bi mogao da bude početak dugog i lijepog mira. Hajde da to ne upropastimo“, naveo je Tramp.