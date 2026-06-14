Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenut postupak protiv tri člana organizovane kriminalne grupe Radoja Zvicera.

Izvor: Interpol

"Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv tri osumnjičena (D.H., V.H. i I.S.), za stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i dva krivična djela pranje novca, učinjena u 2019. i 2020. godini" objavljeno je na sajtu SDT-a.

Kako navode, predmet postupka odnosi se na neovlašćeni prenos najmanje 20 kilograma kokaina iz Hrvatske u Crnu Goru, kao i njegovo držanje radi dalje prodaje, od strane osumnjičenih D.H. i V.H., koji se terete da su bili pripadnici kriminalne organizacije ranije optuženog R.Z.

"Predmet postupka je i prikrivanje i lažno prikazivanje činjenica o vlasništvu nad imovinom za koju se zna da je pribavljena kriminalnom djelatnošću i to tako što su osumnjičeni D.H. i V.H., novcem dobijenim od prodaje opojne droge, finansirali izgradnju i opremanje dvije zgrade u Tivtu, jedne sa suterenom, prizemljem i dva sprata, sa 10 stambenih i nestambenih prostora i druge sa prizemljem i tri sprata, sa bazenom na etaži iznad, sa tri garaže i šest stanova, koje su upisane kao svojina osumnjičenog I.S., radi prikrivanja vlasništva " saopštili su.

Iz SDT-a su naveli da je osumnjičenom I.S., nakon saslušanja, određeno zadržavanje, te da je sudiji za istragu predloženo određivanje pritvora, dok su ostali osumnjičeni trenutno nedostupni državnim organima,.

"Protiv osumnjičenih Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo finansijsku istragu, sa ciljem trajnog oduzimanja i imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom djelatnošću " zaključuju u saopštenju.