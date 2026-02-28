Jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju.

Izvor: Printscreen / X.com

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmjerene prema UAE.

Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju.

#BREAKING: Explosion at Dubai landmark The Palm Jumeirah. UAE intercepting third wave of Iranian missiles and drones.pic.twitter.com/UBzQcEATaU — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul)February 28, 2026

U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko djelova grada, a prema prvim informacijama, moguće je da su one uzrokovane presretnutim raketama, prenosi Al Džazira.





NEXTA:”⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire.”pic.twitter.com/YHns3wiLrs — kayvan sabouri (@KayvanSabouri)February 28, 2026

Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako kulja dim iz Palme Džumejre.

Un misil iraní impactó en un barrio exclusivo de Dubái.



Se encuentra en la isla Palm Jumeirah y es conocido por sus populares hoteles turísticos.pic.twitter.com/KYwYjVU9Ku — López Mejía Rafael (@CONSOCIAL)February 28, 2026

Palma Džumejra je jedno od najprepoznatljivijih vještačkih ostrva na svetu, izgrađeno u obliku palme koje se proteže u Persijski zaliv.

Ovaj luksuzni kompleks poznat je po ekskluzivnim hotelima, privatnim vilama i spektakularnim pogledima na more i panoramu Dubaija.

Na ostrvu se nalazi i čuveni hotel Atlantis The Palm, koji je postao simbol raskoši i jedna od glavnih turističkih atrakcija. Palma Džumejra danas predstavlja spoj inženjerskog podviga i prestiža, privlačeći posetioce iz cijelog svijeta.