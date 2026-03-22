Grčka će ograničiti pristup društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina kako bi zaštitila mlade od negativnog uticaja digitalnog okruženja i širenja lažnih vijesti.

Grčka će uskoro predstaviti mjere koje će ograničiti pristup pojedinim društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina, najavio je premijer Kirijakos Micotakis.

Govoreći na forumu u Atini, Micotakis je istakao da vlada finalizuje predloge i da će odluke biti predstavljene u narednih mjesec dana. Kako je naveo, sve mjere biće usklađene sa evropskim zakonodavstvom, posebno sa Aktom o digitalnim uslugama, kako bi bile primjenjive i pravno održive. Cilj je da se ograniči pristup određenim platformama za najmlađe korisnike i smanje potencijalni negativni uticaji digitalnog okruženja.

Premijer je upozorio da lažne vijesti nijesu nov fenomen, ali da je danas ključna razlika brzina njihovog širenja. Sadržaji koji izazivaju jake emocije šire se znatno brže, a dodatni problem predstavlja i upotreba vještačke inteligencije koja može dodatno da pojača njihov domet. Zbog toga je, kako ističe, važno jačanje nezavisnih medija i odgovornog informisanja.

Micotakis je podsjetio i na lična iskustva sa dezinformacijama, uključujući slučaj iz 1985. godine kada je njegov otac, bivši premijer Konstantinos Micotakis, u medijima pogrešno predstavljen kao saradnik nacista. Iako je fotografija bila autentična, prateći tekst i naslov bili su netačni, što je imalo ozbiljan uticaj tokom političke kampanje. Naveo je i da su se slični napadi nedavno pojavili i na internetu, uključujući targetiranje članova njegove porodice.

Jedan od najvećih izazova, prema njegovim riječima, jeste anonimnost na internetu. Vlade, kako je istakao, moraju pronaći način da razlikuju legitimno anonimno izražavanje od organizovanih mreža lažnih naloga koje manipulišu javnim mnjenjem. Poseban problem predstavljaju kampanje koje dolaze iz inostranstva i mogu imati širi bezbjednosni značaj.

Micotakis je upozorio da razvoj vještačke inteligencije dodatno komplikuje situaciju, jer omogućava kreiranje ubjedljivih lažnih video sadržaja. U budućnosti bi, kako kaže, moglo postati teško razlikovati šta je stvarno, a šta generisano uz pomoć tehnologije.

Ipak, naglasio je i pozitivne strane AI, posebno u obrazovanju, gdje može pomoći nastavnicima i unaprijediti proces učenja. Istovremeno je upozorio da prekomjerno oslanjanje na tehnologiju može uticati na razvoj osnovnih vještina kod mladih, poput pisanja i kritičkog razmišljanja.

Na kraju, premijer je poručio da je ključno razvijati svijest o odgovornom konzumiranju informacija. Ako neka vijest djeluje neobično ili ekstremno, potrebno je dodatno je provjeriti, naglasio je, ističući da su predstojeće mjere dio šire strategije zaštite mlađih generacija u digitalnom okruženju.