Udomila starog napuštenog psa, a istina je sve bacila na pod: Zbog onog što je uradila njena porodica haos na mrežama

Ova emotivna priča podijelila je ljude na internetu.

Izvor: Instagram printscreen / yourpositivenews

Kada je Nikol imala samo 10 godina, baka ju je iznenadila sa štenetom tamno sive boje kojem su dali ime Kloi.

Godinama kasnije, kako se navodi u objavi na Instagramu, morala je da ga se odrekne kada su se "porodične okolnosti promijenile". Psić je nažalost završio u azilu.

Godine su prolazile, Nikol se udala i dobila djecu, te je jednog dana naišla na oglas o starijem psu koji je bio za udomljavanje. Njegovo ime i izgled učinili su joj se poznatim, a kada se pas pojavio u azilu, tokom posjete je prepoznala njegove poznate navike i crte.

Veterinar je potvrdio da su podaci na čipu njeni, a Kloi je nakon toliko godina ponovo pronašla svoju osobu.

Komentari ispod objave bili su emotivni, ali bilo je i onih koji nijesu razumjeli koje su to okolnosti „natjerale“ porodicu da ga se odrekne.

„Ne razumijem ovo ‘okolnosti van kontrole’, samo recite šta se zapravo desilo. Ovako zvuči kao da su se jednostavno odrekli svog psa. Ili je pas sve to vrijeme bio u azilu ili ga je neka druga porodica ponovo napustila. Ne razumijem zašto ljudi uzimaju životinje ako ne mogu da ih imaju zauvijek... To je doživotna odgovornost, kao imati dijete. Ljudi misle da je prihvatljivo da se samo odreknu svog psa zbog ‘okolnosti’?“, zapitao se neko.

„Koliko je star pas? Jadničak, toliko je dugo čekao... predugo“, „U isto vrijeme tužno i predivno“, nizali su se komentari. „Barem će svoje posljednje godine provesti voljen i ušuškan. Ne napuštajte ih, jer oni vas nikada ne bi, bez obzira na okolnosti!“

Ponovni susret bio je emotivan i radostan, omogućivši im da nastave svoju vezu godinama kasnije, a ovo je dokaz da se ponekad ljubav zaista vrati u punom krugu.