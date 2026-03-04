Facebook i Instagram potpuno su "zakucali" zbog neočekivanog tehničkog kvara na serverima kompanije Meta koji je počeo kasno sinoć.

Izvor: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Facebook i ostale aplikacije kompanije Meta doživele su ogroman prekid rada koji je počeo kasno sinoć i nastavio se tokom cijelog jutra. Milioni ljudi, uključujući i ogroman broj korisnika u Srbiji, ostali su potpuno odsječeni od svojih profila bez mogućnosti prijave na naloge.

Prema podacima servisa DownDetector, problemi su kulminirali rano jutros, 4. marta, kada je zabilježen nagli skok prijava o padu aplikacija i sajta. Čak 61% korisnika prijavilo je potpuni zastoj veb-sajta, dok se ostatak borio sa neuspješnim pokušajima logovanja na mobilnim telefonima.

Mreže su pale u gotovo svim delovima sveta, od Amerike i Evrope pa sve do Azije, što jasno ukazuje na ozbiljan globalni incident.

Tehnički kvar ili hakerski napad?

Iako se na društvenim mrežama brzo proširila panika, izvori bliski kompaniji navode da je u pitanju tehnički kvar, a ne sajber napad. Ovakvi problemi obično nastaju zbog internih grešaka u konfiguraciji ili iznenadnog preopterećenja glavnih servera.

Korisnici koji su pokušali da osveže svoje feed-ove dobili su poruku "Ova stranica ne radi", dok su mnogi nalozi privremeno bili potpuno nedostupni. Meta se još uvek nije zvanično oglasila, ali pritisak javnosti raste jer su pogođeni i Instagram i poslovni alati.

Ovaj incident podseća na čuveni pad iz oktobra 2021. godine, kada je slična greška u sistemu ostavila svet bez komunikacije na više od pet sati.

Gubitak poverenja i miliona dolara

Analitičari upozoravaju da svaki sat ovakvog prekida kompaniju Meta košta milione dolara koje je mogla prihodovati od reklama. Na platformi X (bivši Twitter) hešteg #FacebookDown postao je glavni trend gdje bijesni korisnici iznose svoje nezadovoljstvo.

Mala preduzeća u Srbiji i svijetu trpe najveću štetu jer su im marketinške kampanje potpuno zaustavljene usled pada sistema. Pored poslovnih gubitaka, prekid je onemogućio i osnovnu komunikaciju među prijateljima i porodicama koji se oslanjaju na ove platforme.

Dok inženjeri pokušavaju da stabilizuju mrežu, korisnicima se savjetuje strpljenje i izbjegavanje stalnih pokušaja promjene lozinke, jer to neće riješiti problem.

Did anyone else just lose access to Facebook?#FacebookDown — That_Cyclops_Guy (@ThatCyclopsGuy)March 4, 2026

Izvor: Blic