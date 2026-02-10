Sve više evropskih zemalja razmatra zabranu društvenih mreža za djecu, dok stručnjaci upozoravaju na psihičke rizike i izazove u provjeri starosti korisnika.

Izvor: Unsplash/Adem AY

Sve više evropskih zemalja planira uvođenje starosne granice za korišćenje društvenih mreža. Međutim, još nije jasno kako bi se takva zabrana u praksi sprovodila, piše Dojče vele.

Početkom nedjelje španski premijer Pedro Sančez predstavio je na Svjetskom samitu vlada u Dubaiju plan zaštite španske djece "od digitalnog Divljeg zapada". Vlada Španije planira da uvede zabranu korišćenja društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina.

"Danas su naša djeca izložena prostoru u koji nikada nisu smjela sama da uđu", rekao je Sančez, opisujući ga kao prostor pun zavisnosti, zlostavljanja, pornografije, manipulacije i nasilja.

Zdravstveni rizici i potreba zaštite maloljetnika

Španija u tome nije usamljena. Sve veći broj evropskih vlada smatra da je neophodno reagovati zbog često nekontrolisane upotrebe društvenih mreža među maloletnicima.

"Maloljetnici su posebno u fokusu jer kod njih postoji povećan rizik od dugoročnih posljedica, s obzirom na to da se kognitivno još razvijaju", objašnjava Paul O. Rihter iz briselskog think-tanka Bruegel. "Brojna istraživanja pokazuju snažnu povezanost između korišćenja društvenih mreža i psihičkih problema."

Zdravstveni rizici, poput anksioznih poremećaja, ne proizlaze isključivo iz štetnog ili uznemirujućeg sadržaja.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjasnila se za uvođenje starosne granice na nivou Evropske unije, po uzoru na zakon u Australiji, gdje će od decembra 2025. za korišćenje društvenih mreža biti potreban dokaz da korisnik ima najmanje 16 godina.

Evropski poslanici su u novembru podržali potpunu zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina, dok bi djeca uzrasta od 13 do 16 godina mogla da ih koriste samo uz saglasnost roditelja.

Inicijative evropskih zemalja

Francuska vlada planira zabranu korišćenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina. Donji dom parlamenta već je usvojio nacrt zakona, a sada se o njemu izjašnjava Senat.

U Danskoj se krajem 2025. parlamentarna većina izjasnila za jaču zaštitu djece i mladih od onlajn zlostavljanja i za "stvaranje boljih uslova za njihov digitalni život". Djeci mlađoj od 15 godina trebalo bi zabraniti pristup određenim društvenim mrežama, ali zakon još nije donesen.

Italija takođe razmatra zakon kojim bi se ograničilo korišćenje društvenih mreža, uključujući i djecu mlađu od 15 godina koja djeluju kao influenseri. Slični planovi postoje i u Grčkoj. U Portugalu je vlada ove nedjelje predložila zakon koji za mlađe od 16 godina zahtjeva saglasnost roditelja. O toj temi se raspravlja i u Austriji i Velikoj Britaniji.

Izazovi sprovođenja zabrane

Jedna od ideja za provjeru starosti korisnika jeste uvođenje digitalnog identiteta na nivou Evropske unije. Rihter navodi da je taj sistem zamišljen kao način provjere godina bez ugrožavanja privatnosti.

"Digitalni identitet bi omogućio anonimnu potvrdu starosti, bez otkrivanja dodatnih ličnih podataka poput datuma rođenja, imena, adrese ili broja lične karte", objašnjava on.

Skepticizam prema rješenjima

Profesor informatike Mark Dami, portparol organizacije ctrl+alt+reclaim, skeptičan je prema ovim predlozima. On smatra da još uvijek nije jasno kako bi aplikacije za provjeru starosti funkcionisale i koliko bi lični podaci bili bezbedni.

"Slažemo se da problem postoji. Društvene mreže doprinose psihičkim problemima", kaže Dami, ali dodaje da zabrane imaju više simboličan nego stvarni efekat. "Zavisnost ne prestaje sa 15 ili 16 godina", upozorava on.

Uloga Evropske unije

Evropska unija podržava uvođenje minimalne starosne granice, ali istovremeno upozorava da nacionalni zakoni ne smiju biti u suprotnosti sa Aktom o digitalnim uslugama (DSA).

DSA obavezuje velike tehnološke kompanije da smanje rizike koje algoritmi predstavljaju za maloljetnike. "DSA i Evropska komisija jedine su instance koje mogu velikim platformama nametnuti dodatne obaveze", izjavio je portparol Komisije Tomas Renje.

Frustracije i kritike

Rihter ističe da su države članice frustrirane jer sumnjaju u sposobnost EU da efikasno sprovede propise protiv velikih, uglavnom američkih tehnoloških kompanija.

"Zato sve veću podršku dobijaju restriktivniji predlozi, uključujući i zabrane društvenih mreža", zaključuje on.

Reakcije tehnoloških lidera

Vlasnik platforme X Ilon Mask nazvao je španskog premijera "tiraninom i izdajnikom španskog naroda" nakon najave zabrane društvenih mreža za djecu.

Mask, kao i osnivač Fejsbuka i direktor Mete Mark Zakerberg, ranije su evropske propise opisivali kao pokušaj ograničavanja slobode govora.

S druge strane, Dami smatra da je vrijeme da države EU zajednički ulažu u evropske alternative društvenim mrežama kako bi se smanjila zavisnost od američkih kompanija.

"Bez njih je danas digitalni život gotovo nezamisliv. Mi smo taoci velikih američkih korporacija", zaključuje on.