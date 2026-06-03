U prvom dijelu dana sunčani intervali, dok se krajem dana i tokom noći očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina širom zemlje

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima tokom prijepodneva, dok se u drugom dijelu dana očekuje postepeno naoblačenje i mjestimična kiša.

Prema najavi meteorologa, krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim predjelima lokalno su moguće obilnije padavine, kao i kratkotrajne grmljavinske nepogode.

Vjetar će biti slab do umjeren, a na primorju i u višim predjelima na sjeveru povremeno pojačan do jak, južnih i jugoistočnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od sedam do 20 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 17 do 28 stepeni.

U Podgorici će prijepodne biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se u drugom dijelu dana očekuje jače naoblačenje sa povremenom kišom. Krajem dana i tokom noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni.