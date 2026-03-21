Oštećen u eksplozijama, brod bez posade nosi stotine tona goriva i gasa, EU lideri traže hitnu reakciju

Izvor: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ruski tanker oštećen u nizu eksplozija i napušten prije nekoliko sedmica nekontrolisano pluta Sredozemnim morem i ušao je u libijsku zonu potrage i spašavanja, saopštila je italijanska Civilna zaštita.

Kako je navedeno, brod se sada nalazi u nadležnosti libijskih vlasti, kojima je Italija ponudila pomoć.

Riječ je o tankeru za transport tečnog prirodnog gasa „Arktik Metagaz“, koji pripada ruskoj „floti u sjenci“ pod sankcijama, a koji se dovodi u vezu sa kršenjem međunarodnih ograničenja uvedenih zbog rata u Ukrajini.

Brod dug 277 metara oštećen je početkom mjeseca u blizini Malte, nakon eksplozija za koje Moskva tvrdi da su ih izazvali ukrajinski pomorski dronovi, dok se Kijev nije oglašavao tim povodom. Nakon incidenta 3. marta, svih 30 članova posade napustilo je tanker, koji od tada pluta bez nadzora.

Italijanske vlasti upozoravaju da postoji ozbiljan rizik od ekološke katastrofe. Najveća opasnost trenutno je moguće curenje gasa, iako ono za sada nije registrovano. Dodatni rizik predstavlja i mogućnost sudara sa naftnim platformama, iako ih trenutno nema u neposrednoj blizini.

Prema procjenama, tanker prevozi neodređenu količinu tečnog prirodnog gasa, kao i oko 450 tona teškog ulja i 250 tona dizel goriva.

Portparol italijanske Civilne zaštite Pjerfrančesko Demilito izjavio je da bi, ukoliko se vremenski uslovi ne promijene, brod mogao stići do libijske obale za četiri do šest dana.

Zbog potencijalne opasnosti, lideri Italije, Španije, Malte, Grčke i Kipra uputili su zajedničko pismo Evropskoj komisiji, tražeći aktiviranje mehanizma civilne zaštite EU zbog „neposrednog i ozbiljnog rizika“ po životnu sredinu.

Upozorili su i na širi problem brodova koji plove van međunarodnih standarda, ističući prijetnje po bezbjednost pomorskog saobraćaja i ekosistem Mediterana.