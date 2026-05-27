Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv A.M. (40) iz Podgorice zbog sumnje da je u ulcinjskom naselju Utjeha, u zoni Morskog dobra, bez potrebne dokumentacije izgradio stambeni objekat i bazen, čime je, kako navode iz Uprave policije, pričinjena materijalna i ekološka šteta.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su, u saradnji sa nadležnim inspekcijama i Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju, procesuirali osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

“Osumnjičeni je, kako se sumnja, od septembra 2025. do maja 2026. godine na parceli u KO Kruče, u zoni Morskog dobra, izvodio građevinske radove bez prethodno podnijete prijave i potrebne dokumentacije, suprotno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata”, saopšteno je iz Uprave policije.

Prema navodima policije, izgrađen je stambeni objekat spratnosti prizemlje i prvi sprat, površine oko 200 kvadrata, kao i bazen od 35 kvadrata, što su konstatovali službenici Sekretarijata za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Opštine Ulcinj.

Iz policije ističu da su višemjesečne aktivnosti započete nakon prijave o izvođenju radova u mjestu Utjeha, a tokom izviđaja utvrđen je identitet investitora i angažovanih radnika.

“Policijski službenici su sa utvrđenim činjenicama upoznali građevinsku inspekciju, komunalnu policiju i druge nadležne službe, nakon čega su nastavili aktivnosti na dokumentovanju slučaja”, navodi se u saopštenju.

Daljim provjerama utvrđeno je da je A.M, uprkos zabrani izvođenja radova koju je izrekla građevinska inspekcija, nastavio gradnju, zbog čega je naknadno doneseno i rješenje o rušenju objekta.

Iz Uprave policije navode da je nelegalnom gradnjom pričinjena šteta budžetu Opštine Ulcinj od oko 30.000 eura, dok je istovremeno došlo do degradacije prostora i narušavanja životne sredine u zoni Morskog dobra.

“Uprava policije ostaje čvrsto opredijeljena za odlučnu borbu protiv svih oblika kriminala, sa posebnim fokusom na ekološki kriminalitet i nezakonitu gradnju”, poručili su iz policije.