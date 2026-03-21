Izvor: PICTORIAL PRESS LTD / ALAMY / ALAMY / PROFIMEDIA

Tokom 20. i 21. marta iznad Moskve i okolnog regiona oboreno je blizu 30 bespilotnih letjelica, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

Ove tvrdnje dolaze usljed učestalih izvještaja o ukrajinskim napadima dronovima na rusku prijestonicu tokom protekle sedmice. Sobjanjin je još 14. marta saopštio da je u samo jednom danu presretnuto više od 60 dronova, nakon čega su uslijedili uzastopni talasi napada tokom narednih dana.

Tokom popodneva i večeri 20. marta, kao i u ranim jutarnjim satima 21. marta, Sobjanjin je izvještavao o jatima ukrajinskih dronova čija je meta bila Moskva sa okolinom. Prema njegovim riječima, ruske jedinice protivvazdušne odbrane uspješno su presrele ove prijetnje.

Hitne službe su upućene na mjesta pada olupina, a prema trenutnim informacijama nema izvještaja o žrtvama.

Iako Sobjanjin tvrdi da je oboreno skoro 30 dronova, ukupan broj letjelica koje je Ukrajina lansirala ostaje nejasan, s obzirom na to da Rusija izvještava samo o onim ciljevima za koje tvrdi da su presretnuti.

Redakcija The Kyiv Independent nije mogla nezavisno da potvrdi ove izvještaje u vrijeme objavljivanja. Ukrajina redovno pokreće napade dronovima na vojna i industrijska postrojenja u Rusiji.

Iako je Moskva snažno branjena od prijetnji iz vazduha, ovi napadi često uzrokuju privremena zatvaranja aerodroma. Ukrajinski zvaničnici su ranije izjavili da je to dio strategije kojom se želi poremetiti avio-saobraćaj i direktno predočiti posljedice rata ruskom stanovništvu.