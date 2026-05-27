Saša Đorđević će biti trener novog kluba koji se stvara po mjeri NBA lige. Njegovo dovođenje je lično odobrio Luka Dončić.
Nova košarkaška sila rađa se u Evropi. Klub koji će se preseliti iz Kremone u Rim prema pisanju "Gazete delo sport" kupila je jedna američka grupa biznismena, a izgradnja tima počeće od Saše Đorđevića.
Pošto su od Kremone kupljene licence ekipa će odmah igrati Seriju A, a nekada legendarni reprezentativac i kasnije trener nacionalnog tima BiH biće prvi trener. Navodno je jedan od investitora u cijeli projekat i Luka Dončić koji je prema informacijama italijanskih medija lično odobrio dovođenje Đorđevića.
In the coming days, Roma’s new team, which will compete in Italy’s Serie A basketball league, will be unveiled.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)May 27, 2026
Donnie Nelson is at the helm, Rimantas Kaukenas is in charge of player acquisitions, and Sasha Djordjevic is on the bench. The Serbian coach arrives with the…pic.twitter.com/NBkAnqdcVI
Klub se pravi za NBA
Glavna figura koja će voditi ovaj projekat biće Doni Nelson, nekada dugogodinji NBA asistent u Golden Stejtu Finiksu i Dalasu, godinama dio stručnog štaba u selekciji Litvanije, a kasnije godinama prvi operativac Dalas Maveriksa. Šuška se da je on uključen u projekat kao čovjek koji treba da poveže klub sa NBA Evropom, kojoj je Rim ključno tržište.
Nelson sa sobom iz Litvanije dovodi Rimantasa Kaukenasa koji će biti ključni čovjek u sastavljanju tima uz Sašu Đorđevića. Salvatore Tranoti koji je generalni menadžer reprezentacije Italije bi trebalo da se nađe u strukturama tima, a Điđi Datome će takođe dobiti funkciju u klubu. U sistemu će se naći i nekadašnji skaut dalasa Roberto Karmenati.
Što se tiče hale tim bi trebalo da igra u "Palasport di viale Ticiano", a kasnije je plan da se tim preseli u "Ćentrale del Foro Italiko" kada se ta hala otvori u ljeto 2028. godine. Klub koji niče u Romi izgleda kao projekat ekskluzivno pravljen za NBA Evropu, ali vidjećemo šta će biti sa tim već u naredim danima. Na ljeto mora ekipa da napravi sastav za takmičenje u Seriji A, sa kojim bi Saša Đorđević krenuo što prije da radi.