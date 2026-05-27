Netflixov hit “Ladies First” izazvao haos: Najgledaniji film godine ili totalni promašaj?

Nova urnebesna i provokativna komedija "Ladies First" zvanično je sjela na tron i trenutno je najgledaniji film na Netflixu. Ovo ostvarenje, koje je izašlo 22. maja, podiglo je ogromnu prašinu i preko noći postalo apsolutni hit na Netfliksu, iako su mišljenja javnosti žestoko podijeljena.

U glavnim ulogama gledamo neprevaziđenog Sašu Barona Koena (čuvenog Borata) i sjajnu Rozamund Pajk, dok režiju potpisuje Tea Šarok.

Priča prati Dejmijana, narcisoidnog direktora marketinga koji nakon nesreće upada u paralelni univerzum. Tamo ga dočekuje potpuni šok, svijetom vladaju žene koje drže politiku i biznis, dok su muškarci diskriminisani i tretirani isključivo kao se*sualni objekti. U tom ludom obrtu, njegova bivša potcijenjena radnica Aleks postaje mu moćna šefica i glavna suparnica.

Film je zapravo engleska verzija poznatog francuskog hita "I Am Not an Easy Man" iz 2018. godine i predstavlja veliki povratak Saše Barona Koena brutalnoj satiri.

Iako film bilježi brutalnu gledanost, trejler je na mrežama dočekan na nož, a mnogi su ga bez pardona proglasili za "najgori trejler godine".

Svjetski kritičari takođe nisu imali milosti, ugledni "Financial Times" dao je filmu samo dvije od pet zvjezdica, uz komentar da je cijela priča u teoriji zvučala mnogo provokativnije nego što zapravo jeste. Na sajtu "Rotten Tomatoes" film ima prilično nizak rejting, jer stručnjaci smatraju da je humor previše pojednostavljen i pun stereotipa.

Sa druge strane, na platformama poput Reddita publika "gori" od komentara. Dok jedni tvrde da film savršeno i kroz čist humor izvrće ruglu svakodnevni se*sizam sa kojim se žene suočavaju, drugi smatraju da priča poslije sjajnog početka potpuno gubi pravac i završava se zbunjujuće.

