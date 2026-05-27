Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je saopštila da je u kratkom roku identifikovala Baškima Gašija (46), državljanina Kosova, osumnjičenog da je tokom noći u naselju Kodre u Ulcinju ubio nevjenčanu suprugu D.N. (36), državljanku Albanije, a potom izazvao požar u kući u kojoj su zajedno živjeli. Tijelo žrtve upućeno je na obdukciju, dok se osumnjičeni sa opekotinama nalazi na liječenju u Kliničkom centru Crne Gore pod nadzorom policije.

Iz policije navode da je Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj noćas oko 00.30 časova prijavljeno da je u porodičnoj kući u naselju Kodre izbio požar.

“Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, gdje je pronađeno beživotno tijelo, kasnije identifikovano kao D.N. Ubrzo nakon toga policija je pronašla i stavila pod kontrolu B.G, koji je imao povrede nastale usljed dejstva požara. On je najprije transportovan u Opštu bolnicu Bar radi ukazivanja ljekarske pomoći, a potom u Klinički centar Crne Gore u Podgorici”, navodi policija.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

“Policija je, po nalogu i u koordinaciji sa tužilaštvom, preduzela više mjera i radnji radi rasvjetljavanja slučaja, uključujući prikupljanje obavještenja od više osoba, izuzimanje video-nadzora i materijalnih tragova sa mjesta događaja, koji će biti predmet vještačenja.Dosadašnje aktivnosti policije i tužilaštva ukazuju na sumnju da je B.G. izvršio krivično djelo teško ubistvo, nakon čega je podmetnuo požar i udaljio se sa mjesta događaja”, navodi policija.

Uviđaj je obavila dežurna državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, uz učešće policijskih službenika i vještaka protivpožarne struke, a djelo je kvalifikovano kao teško ubistvo.

“Tijelo D.N. upućeno je na sudsko-medicinsku obdukciju u Klinički centar Crne Gore, gdje će biti utvrđen tačan uzrok smrti i okolnosti pod kojima je nastupila”, dodaje policija.

Gaši se, navodi policija, nalazi pod policijskim nadzorom u Kliničkom centru Crne Gore, gdje mu se ukazuje pomoć zbog zadobijenih opekotina.