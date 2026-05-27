Bivša predsednica RT France, Kseniја Fedorova, ponovo je u centru kontroverzi nakon pojavljivanja u francuskim medijima, gdje prema kritikama širi narative bliske Kremlju.

Iako je ruska propagandna televizija RT France zabranjena u cijeloj Evropskoj uniji, njena bivša predsjednica Kseniја Fedorova i dalje redovno nastupa u uticajnim francuskim medijima, šireći narative bliske Kremlju, što izaziva sve veću zabrinutost među francuskim političarima uoči predsjedničkih izbora 2027. godine.

Fedorova, bivša štićenica glavne ruske propagandistkinje Margarite Simonjan, postala je poznato lice konzervativnih informativnih emisija u Francuskoj. Njeni komentari o Ukrajini, NATO-u i evropskoj bezbijednosti, koji su jasno naklonjeni ruskoj strani, zabrinjavaju poslanike i stručnjake zbog dezinformacija.

Nakon što je RT France zatvoren zbog sankcija EU, Fedorova je pronašla novu platformu unutar medijskog carstva desničarskog magnata Vensana Bolorea. Redovno se pojavljuje na televiziji CNews i radiju Europe 1, gdje kritičari kažu da njeni argumenti usklađeni sa Kremljom prolaze gotovo bez ikakvog osporavanja.

Njeno najnovije kontroverzno pojavljivanje dogodilo se ranije ovog mjeseca kada ju je CNews pozvao da komentariše Putinov govor povodom "Dana pobede" 9. maja.

Fedorova je ponovila klasične kremaljske teze: "Sada znamo da je Zapad odlučio da produži ovaj sukob", rekla je Fedorova svojim prepoznatljivim ruskim naglaskom. Voditelj emisije nije je osporio, već je prešao na drugog gosta koji je potvrdio isti stav.

Ovaj nastup je podstakao Valeri Hajer, blisku saradnicu predsjednika Emanuela Makrona i čelnicu liberalne grupe Renew u Evropskom parlamentu, da podnese zvaničnu žalbu francuskom regulatoru za medije. Nije to bio prvi put - slične žalbe podnijela je i poslanica Natalija Puziref.

"Ljudi imaju pravo na svoja politička mišljenja, ali ključna stvar je da se izjave Fedorove gotovo dotiču pitanja nacionalne bezbijednosti. One nose nepogrešiv pečat Kremlja", poručila je, piše Politiko.

Fedorova je prije invazije na Ukrajinu bila predsjednica i urednička direktorka RT Francea. Nakon zabrane RT-a 2022. i ukidanja francuskog ogranka 2023, brzo je pronašla novo utočište. Bolore je objavio njene memoare i angažovao je kao stalnu saradnicu.

Stručnjak za ruski uticaj Maksim Odinе ističe da RT France nikada nije imao veliku gledanost, ali je bio politički vrlo koristan Kremlju. U svojim memoarima Fedorova se hvali kako je oblikovala uređivačku politiku RT Francea.

Jedan bivši viši urednik opisao je njen stil vođenja: "Ustrajala je u izboru gostiju. Kad se govorilo o Bregzitu, svi pozvani morali su da brane Bregzit", kazao je.

Kontroverze oko Fedorove nisu nove. Još 2017. godine, tokom zajedničke konferencije za novinare Makrona i Putina u Versaju, Fedorova je postavila dva provokativna pitanja. Makron joj je tada odgovorio: "Oduvijek sam imao uzoran odnos sa stranim novinarima, pod uslovom da su oni zaista novinari. Kada mediji šire klevetničke laži, oni nisu novinari. Oni su instrumenti uticaja".

Uprkos tome, RT France je pokrenut nekoliko mjeseci kasnije. Saradnici sa CNewsa opisuju Fedorovu kao osobu koja izaziva strahopoštovanje u studiju. Jedna bivša saradnica rekla je: "Kao da Dart Vejder uđe u sobu, svi prestanu da pričaju".

Penzionisani general Bruno Klermon, koji je bio redovni komentator, javno ju je optužio da je doprinela njegovom otpuštanju nakon kritičkih komentara o Rusiji. Napisao je na LinkedInu: "Moja krivica je jednostavna: nisam se dopao Ruskinji Kseniji Fedorovoj".

Fedorova je odbila da komentariše za Politiko osim pod uslovom da se objavi cio intervju u formatu pitanja i odgovora - što je medij odbio. Slučaj Fedorove pokazuje ozbiljnu rupu u evropskoj borbi protiv ruskih dezinformacija. Iako je RT zabranjen, poruke Kremlja i dalje ulaze u mejnstrim francuske medije preko pojedinaca.