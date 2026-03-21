Putin je čestitao Irancima Novruz i poručio da Moskva ostaje pouzdan partner Teheranu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je iranskim liderima Novruz, iransku novu godinu, i poručio da Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teheranu, saopštio je u subotu Kremlj. Međutim, obim stvarne podrške Moskve Iranu je sporan, a neki iranski izvori navode da su tokom najveće krize u zemlji od revolucije 1979. dobili vrlo malo konkretne pomoći, prenosi Rojters.

Putin je uputio čestitke iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hameneiju i predsjedniku Masudu Pezeškijanu, objavio je Kremlj.

"Vladimir Putin poželio je iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi teška iskušenja i naglasio da Moskva u ovom teškom vremenu ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teheranu", stoji u saopštenju Kremlja.

Rusija smatra da su američki i izraelski napadi na Iran gurnuli cijeli Bliski istok na ivicu ponora i izazvali veliku globalnu energetsku krizu. Putin je ubistvo iranskog vrhovnog vođe osudio kao "cinično". Portal Politiko ranije je izvijestio da je Moskva predložila Vašingtonu neku vrstu nagodbe: Kremlj bi prestao da dijeli obavještajne podatke s Iranom ako bi SAD prestale da opskrbljuju Ukrajinu podacima o Rusiji. Sjedinjene Države su navodno odbile tu ideju, a Kremlj je izvještaj odbacio kao lažan.

Rusija je ostala sa manje saveznika nakon što su SAD svrgle venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, iako je Moskva profitirala od visokih cijena nafte izazvanih američkim i izraelskim napadima na svog strateškog partnera, Iran.

Proglašeno strateško partnerstvo između dvije zemlje ne sadrži klauzulu o uzajamnoj odbrani. Rusija je takođe više puta izjavila da ne želi da Iran razvije atomsku bombu, strahujući da bi takav potez mogao pokrenuti trku u nuklearnom naoružanju širom Bliskog istoka.