Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je danas vrhovnom vođi Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju saučešće povodom smrti sekretara iranskog Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbijednost Alija Laridžanija, koji je poginuo u američko-izraelskom vazdušnom napadu.

Ruski predsjednik je u pismu nazvao Laridžanija mudrim i dalekovidim političarem i istinskim prijateljem Rusije, dodajući da se sa njim sastao u više navrata, prenosi TASS.

"Svjetlo sećanje na njega kao istinskog prijatelja naše zemlje, koji je toliko doprinio razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Moskve i Teherana, ostaće u našim srcima. Molim vas da porodici i prijateljima preminulog prenesete moje iskreno saučešće i podršku", navodi se u Putinovoj poruci.

Vrhovni sekretar Savjeta za nacionalnu bezbijednost Irana Ali Laridžani je ubijen, potvrdili su danas iranski mediji koji se pozivaju na saopštenje iz njegovog kabineta. Teheran je juče potvrdio da je Laridžani ubijen u izraelskom vazdušnom napadu na Iran tokom protekle noći.

Smatra se da je Laridžani nakon ubistva tadašnjeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, od 28. februara bio pravi vođa iranskog režima. On je godinama smatran jednom od najviših i najiskusnijih ličnosti u rukovodstvu iranskog režima i bio je čovjek od poverenja Alija Hamneija.