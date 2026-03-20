Izraelska vojska potvrdila ubistvo iranskog generala Nainija.

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na zavničnom nalogu na društvenoj mreži X da je "ELIMINISAN": Ali Mohamed Naini, portparol i šef službe za odnose sa javnošću Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC)".

Vijest o smrti generala Nainija objavili su iranski mediji nakon što je on jutros demantovao sinoćnju tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Iran više nije u stanju da proizvodi rakete.

"Naini je objavljao više uloga u vezi sa propagandom i odnosima sa javnošću. U ulozi glavnog propagandiste IRGC koju je obavljao poslednje dvije godine on je širio terorističku propagandu režima među njegovim pomagačima širom Bliskog istoka kako bi uticao na njih i pokretao terorističke napade na Izrael" piše u objavi IDF.