Izraelska vojska potvrdila ubistvo iranskog generala Nainija.
Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na zavničnom nalogu na društvenoj mreži X da je "ELIMINISAN": Ali Mohamed Naini, portparol i šef službe za odnose sa javnošću Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC)".
Vijest o smrti generala Nainija objavili su iranski mediji nakon što je on jutros demantovao sinoćnju tvrdnju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Iran više nije u stanju da proizvodi rakete.
"Naini je objavljao više uloga u vezi sa propagandom i odnosima sa javnošću. U ulozi glavnog propagandiste IRGC koju je obavljao poslednje dvije godine on je širio terorističku propagandu režima među njegovim pomagačima širom Bliskog istoka kako bi uticao na njih i pokretao terorističke napade na Izrael" piše u objavi IDF.
ELIMINATED: Ali Mohammad Naini, the Spokesperson and Head of the Public Relations Array of the IRGC.— Israel Defense Forces (@IDF)March 20, 2026
Naini served in several propaganda and public relations roles. In his role as the IRGC's main propagandist for the past 2 years, he disseminated the regime's terrorist…