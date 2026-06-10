Mladi srpski trener Nenad Milijaš imaće zahtjevan zadatak sledeće sezone.

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Sada je i zvanično, Nenad Milijaš je novi šef stručnog štaba TSC-a. Nakon što je napustio omladinski tim Crvene zvezde sa kojim je poslednjih godina imao zapažene rezultate, vrijeme je da se dokaže na seniorskom nivou.

Tim iz Bačke Topole se rastao sa Tomislavom Sivićem nakon ispadanja u Prvu ligu Srbije, pa će glavni zadatak nekadašnjeg reprezentativca Srbiji biti povratak u elitni rang.

Milijaš je na predstavljanju istakao da ne želi više da priča o ispadanju u drugi rang, već želi da gradi novu priču ispočetka. Cilj je samo jedan...

"Ja bih negdje završio priču sa tim. Kao što se i pobjede slave kratko, tako je i to ispričano. Razmišljamo o zajedničkom cilju da budemo prvi i da što prije vratimo ovaj klub gdje mu je i mjesto. Sigurno da će biti teško, naporno, ništa nije lako, ali znaće igrači to u svakom trenutku. Mislim da ćemo svi zajedno kao tim uspjeti u tome", poručio je Milijaš.

Milijaš je tokom trenerske karijere radio je kao pomoćni trener u mladoj reprezentaciji Srbije (U21), u Crvenoj zvezdi i na kraju bio zadužen za omladinsku ekipu beogradskih crveno-bijelih. Od Maraken se oprostio odbranom titule i još jednim izborenim učešćem u Ligu šampiona.

Nekadašnji reprezentativac Srbije tokom igračke karijere nastupao je, između ostalih, za Crvenu zvezdu, Vulverhempton, a za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao je 25 utakmica.