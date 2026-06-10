U Prijakovcima kod Banjaluke jedan dječak je ranjen nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, tokom igre u šumi došlo do opaljenja vatrenog oružja koje su djeca pronašla.

Izvor: Youtube/ AP Archive/Printscreen

U Prijakovcima kod Banjaluke došlo je do pucnjave. Kako se saznaje, jedan dječak je ranjen. Izvor otkriva da su djeca, igrajući se u šumi, naišla na oružje, takozvanu sačmaricu, koja je opalila i ranila dječaka.

Prema nezvaničnim informacijama, dječaka je pogodilo nekoliko kuglica iz vatrenog oružja, ali povrede nisu opasne po život. Povrijeđeni dječak je prebačen u UKC RS.

(Srpskainfo/Mondo)