Legendarni jurišni avion A-10 Warthog, srpski naziv "Bradavičasta svinja", koji je američko Ratno vazduhoplovstvo planiralo da penzioniše ove godine, preuzima ključnu ulogu u sukobu sa Iranom.

"A-10 Warthog je sada u borbi duž južnog boka, gdje lovi i uništava brze jurišne brodove u Ormuskom moreuzu", rekao je general Dejn Kejn, načelnik Združenog generalštaba, na konferenciji za novinare u Pentagonu.

Dvomotorni mlazni avion, zvaničnog naziva Thunderbolt, ušao je u operativnu upotrebu još 1976. godine. Svjetsku slavu stekao je tokom Zalivskog rata 1991. godine, a kasnije i u Avganistanu, zahvaljujući izuzetnoj sposobnosti pružanja bliske vazdušne podrške kopnenim snagama na izloženim položajima.

Mnogi vojnici su ga smatrali svojim anđelom čuvarom, a zastrašujuća rika njegovog sedmocijevnog Gatling topa kalibra 30 milimetara, poznatog kao "bbrrrpppp", postala je legendarna, piše CNN. Osim topa, ovaj jednosjed može da nosi širok spektar oružja, uključujući rakete, vođene i nevođene bombe i laserski vođene rakete, navodi se u informativnom listu Ratnog vazduhoplovstva.

Gotovo neuništivi avioni

Jedna od ključnih karakteristika A-10 je njegova izdržljivost, a tokom Zalivskog rata imao je stopu operativnog uspjeha od preko 95 procenata. Avion je teško oklopljen kako bi izdržao direktne pogodke, a pilot je zaštićen titanijumskim oklopom.

Dizajniran je tako da može da nastavi da leti sa jednim motorom, pa čak i sa pola krila. U slučaju otkazivanja hidraulike, pilot može da upravlja avionom koristeći mehaničke kontrole.

Uprkos dokazanim sposobnostima, rukovodstvo Ratnog vazduhoplovstva godinama insistira na povlačenju A-10. Glavni razlog su visoki troškovi održavanja pet decenija starog aviona i cjelokupnog osoblja potrebnog za njegovu podršku. Plan je bio da njegovu ulogu u napadima sa kopna i bliskoj vazdušnoj podršci postepeno preuzme moderniji F-35.

Međutim, avion je zadržao snažnu podršku u Kongresu, koji je u nedavno usvojenom Zakonu o nacionalnoj odbrani zatražio zadržavanje najmanje 103 primerka u službi. Sada se pokazuje da ova odluka ima ključnu ulogu u Ormuskom moreuzu.

General Kejn je takođe otkrio da su i drugi avioni dobili nove misije. Jurišni helikopteri AH-64 Apache sada se koriste za obaranje iranskih dronova, kao i za napade na militantne grupe povezane sa Iranom u Iraku.