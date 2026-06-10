Nestanak Aleksandra Nešovića 12. maja na Senjaku pokrenuo je istragu i niz hapšenja, dok je tužilaštvo rekonstruisalo događaje na osnovu video-nadzora.

Izvor: RTS Oko Youtube printscreen

Od utorka, 12. maja, kada je Aleksandar Nešović, zvani Baja, poslednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, slučaj koji je potresao Beograd počeo je da dobija sve ozbiljnije razmjere. U narednim danima klupko događaja se brzo odmotavalo, a istraga je obuhvatila više osoba iz kriminalnog miljea, ugostiteljstva i policije.

Izvor: RTS Oko Youtube printscreen

Prema dosadašnjim informacijama, ukupno je uhapšeno deset osoba, među kojima su vlasnik restorana, konobar, tri aktivna policijska službenika, kao i bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, protiv koga je kasnije odbačena krivična prijava.

Sastanak na Senjaku i nestanak

Nešović je tog utorka uveče stigao na Senjak svojim skupocjenim blindiranim vozilom "BMW X7", koje je parkirao ispred restorana. Prema operativnim saznanjima, u lokalu ga je čekao S. V., poznat kao Boske.

Posle 23 časa, Nešoviću se gubi svaki trag. Njegova nevjenčana supruga je narednog dana prijavila nestanak, jer se nije vratio kući, a mobilni telefon koji gotovo nikada ne gasi bio je nedostupan još od utorka pred ponoć.

Ubrzo je UKP pokrenuo intenzivnu istragu, a u restoranu su pronađene dvije čaure kalibra 9 mm i tragovi krvi za koje se sumnja da pripadaju Nešoviću.

Hapšenja i proširenje istrage

U nastavku istrage uhapšeni su Saša V. zvani Boske, bivši pripadnik MUP-a, i njegov poznanik Mario S., koji se terete za pokušaj teškog ubistva, nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

Nekoliko sati kasnije privedeni su i vlasnik restorana "27" N. L. (50) i konobar S. V., zbog sumnje da su pomagali učiniocu posle izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanja krivičnog djela.

Po nalogu tužilaštva uhapšena su i trojica aktivnih policijskih službenika - B. M., S. S. i P. P. - zbog sumnje da su učestvovali u prikrivanju događaja i neprijavljivanju krivičnog djela. Tokom istrage privedena je i D. V., supruga Saše V., jer se sumnja da je iz "šteka" donijela vatreno oružje korišćeno u događaju.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

Prema nezvaničnim navodima, Milić i Saša V. su bili u kumovskim odnosima, dok je Boske bio blizak i sa samim Nešovićem, sa kojim je ranije imao i sukobe. Postoje tvrdnje da su pokušaji njihovog pomirenja organizovani upravo preko Milića.

Navodno, u januaru iste godine postojale su informacije o planiranoj likvidaciji oba muškarca, a prema operativnim podacima, u tom periodu su mete bili i ljudi iz njihovog okruženja povezani sa kriminalnim grupama.

Rekonstrukcija kretanja i ključni snimci

U okviru istrage analizirani su video-nadzori privatnih objekata, ugostiteljskih lokala i službenih kamera Policijske uprave Beograd, na osnovu kojih je rekonstruisano kritično vremensko razdoblje od oko 45 minuta.

22:45 - Kamerom je zabilježeno prvo pojavljivanje crnog "BMW X7" ispred garaže Nešovićevog objekta.

23:08 - Vozilo ponovo napušta lokaciju, ovaj put u istom pravcu.

23:08:29 - Na kamerama kod poznatog lokala na Senjaku uočeni su crni "BMW serije 5" i vozilo "Fiat Tipo", za koja se navodi da su korišćena od strane policijskog obezbjeđenja.

23:15:40 - Dolazak službenog vozila ispred zgrade u kojoj boravi Veselin Milić. Rampa se podiže i vozilo ulazi u garažu.

23:16:20 - Iz vozila prvo izlaze pripadnici obezbjeđenja P. P. i S. S.

23:17:00 - Iz zadnjeg dijela vozila izlazi Veselin Milić i ulazi u stambeni dio zgrade.

23:19:00 - Vozilo napušta garažu nakon što su se policajci vratili u njega.

23:29:47 - Sva službena vozila vraćaju se u policijsku bazu, čime se, prema tužilaštvu, završava operativno kretanje te večeri.

Matematika istrage

Tužilaštvo je dodatno koristilo digitalnu analizu kretanja putem mapa, prema kojoj je utvrđeno da je udaljenost između Nešovićeve kuće i restorana "27" oko sedam minuta vožnje u noćnim uslovima, što je uključeno u vremensku rekonstrukciju događaja.

Vidi opis Rekonstrukcija krvavog pira na Senjaku: Kretanje Veselina Milića i analiza VJT po minutima kobne noći Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8

Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je dio krivične prijave UKP-a uz obrazloženje da ne postoje dokazi da je Veselin Milić pomagao učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

Pozadina i širi kontekst

Nešović je u policijskim evidencijama ranije dovođen u vezu sa kriminalnim grupama sa Novog Beograda, dok se u istrazi ispituju i moguće veze sa drugim nestalim osobama iz kriminalnog miljea, kao i eventualna povezanost više paralelnih događaja.

U ovom trenutku, slučaj ostaje otvoren, uz nastavak provjera svih aktera, njihovih međusobnih odnosa i tačne dinamike događaja koji su prethodili nestanku Aleksandra Nešovića.

(Telegraf/MONDO)