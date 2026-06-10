Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgorička policija uhapsila je danas operativno interesantnu osobu Miša Vešovića iz Podgorice, jednog od osumnjičenih za napad na Milivoja Brkovića odbornika u Skupštini opštine Glavnog grada, saopšteno je iz Uprave policije.

Tu informaciju je ranije danas saopštio i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

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“M.V. je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i nakon sprovedenih službenih mjera i radnji uhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti”, navodi se u saopštenju policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

“Nastavljaju se dalje policijsko – tužilačke mjere i radnje povodom ovog događaja”, kazali su.

Šaranović je u saopštenju dostavljenom medijima naveo da ga je o hapšenju M.V. obavijestio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

“Nastavljaju se dalje policijsko – tužilačke mjere i radnje, o čemu će Uprava policije obavijestiti javnost”, kazao je Šaranović.

Ranije danas policija je saopštila da je identifikovala i intenzivno traga za dvije operativno interesantne osobe T.Š. i M.V, zbog sumnje da su u Podgorici, u noći između 2. i 3. juna napali odbornika u podgoričkom parlamentu Milivoja Brkovića. Sumnjiče se da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako su naglasili, sumnja se da su T.Š. i M.V. fizički napali Brkovića, na raskrsnici Bulevara revolucije sa Moskovskom ulicom, nakon što je Brković stao u odbranu ženske osobe koju su ove dvije osobe uznemiravale.

“Oštećeni M.B. i muška osoba koja je sa njim bila u društvu su potom pristupili u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica gdje su prijavili događaj, a M.B. je nakon toga odveden u Klinički centar Crne Gore gdje je konstatovano da je zadobio prelom vilice i gdje je zadržan radi daljeg liječenja”, navode iz UP.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je pravno kvalifikovao događaj.

“Tokom preduzimanja izviđajnih mjera i radnji na lociranju dvije navedene osumnjičene osobe, Policiji se kao izvršilac napada na M.B. lažno prijavio V.V, brat osumnjičenog M.V, pri čemu je policija odmah, bez odlaganja, protiv njega državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje”, dodaju iz policije.

Policijski službenici su u komunikaciji sa oštećenim M.B, kao i sa Kliničkim centrom, radi razmjene informacija i praćenja zdravstvenog stanja oštećenog.

“U koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, Policija preduzima sve potrebne aktivnosti radi pronalaska, lišenja slobode i procesuiranja osumnjičenih osoba, pri čemu je za ove dvije osobe raspisana potraga na nacionalnom nivou”, zaključuju iz policije.