Pogubljenje trojice muškaraca u Iranu uslijedilo je nakon što su osuđeni za ubistvo policajaca tokom protesta u januaru. Među pogubljenima je i Saleh Mohamadi, član iranske reprezentacije u rvanju.

Iran je pogubio trojicu muškaraca optuženih za ubistvo policajaca tokom protesta u januaru. Aktivisti upozoravaju na rizik od novog talasa vješanja dok se rat sa Izraelom i Sjedinjenim Državama nastavlja.

Ovo su prva pogubljenja koja je Iran izvršio u vezi sa nacionalnim protestima koji su naišli na brutalnu represiju od strane vlasti. Dva izvora su potvrdila za CBS News da je Saleh Mohamadi, mladi član iranske nacionalne reprezentacije u rvanju, među trojicom pogubljenih muškaraca.

Grupe za ljudska prava tvrde da su trojica muškaraca pogubljena bez pravednog suđenja i da su njihove izjave date pod mučenjem.

State media reported the executions of protesters Saleh Mohammadi, Saeed Davodi and Mehdi Ghasemi who were accused of participating in the murders of two policemen during protests in Qom on 8 January 2026. The executions were carried out “in the presence of a group of people in…pic.twitter.com/nL9LmLaclp — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights)March 19, 2026

"Postupak nije imao sličnosti sa pravim suđenjem"

Saleh Mohamadi, Mehdi Gasemi i Saed Davudi pogubljeni su vješanjem u gradu Komu, južno od Teherana, nakon što su osuđeni za teško krivično djelo "rat protiv Boga", koje u iranskom šerijatskom pravu predstavlja optužbu za djelovanje protiv države i javne bezbijednosti, saopštila je iranska novinska agencija Mizan, prenosi Index.

Proglašeni su krivima za učešće u ubistvu dva policajca i sprovođenje operativnih akcija u korist Izraela i Sjedinjenih Država.

Posebna zabrinutost je izazvala sudbina Mohamadija, tinejdžerskog šampiona u rvanju koji se takmičio na međunarodnim takmičenjima. Prema Amnesti internešenela, Mohamadiju je uskraćena odgovarajuća odbrana i bio je primoran da prizna u postupku koji nije imao nikakve sličnosti sa pravim suđenjem.

The Islamic Republic executed Saleh Mohammadi, a 19-year-old wrestling champion and bronze medalist at the 2024 Russian International “Saitiev” Cup.pic.twitter.com/hMqtbD4TNq — Hamidreza (@justchangingun)March 19, 2026

Norveška nevladina organizacija saopštila je nakon pogubljenja da su njih trojica osuđeni na smrtnu kaznu nakon nepravednog suđenja, na osnovu priznanja iznuđenih mučenjem. Mohamadi je prošle nedelje napunio 19 godina.

Iranske vlasti su juče pogubile Kuroša Kejvanija, iransko-švedskog državljanina, zbog špijunaže za Izrael. Švedska i Evropska unija su oštro osudile pogubljenje.

ایالات متحده از گزارش‌هایی درباره صالح محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با اعدام قریب‌الوقوع روبه‌رو است، عمیقاً نگران است. رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتل‌عام و آینده ایران را ویران می‌کند.



ما از رژیم ایران می‌خواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای…pic.twitter.com/lL324xWQWZ — USAbehFarsi (@USABehFarsi)January 29, 2026

Iran je prošle godine pogubio najmanje 1.500 ljudi

Protesti u Iranu počeli su krajem decembra zbog rastućih troškova života, pre nego što su eskalirali u nacionalne antivladine proteste koji su kulminirali 8. i 9. januara. Grupe za ljudska prava optužuju snage bezbijednosti da su ubile hiljade ljudi u svojim represijama protiv protesta.

Američka novinska agencija zabilježila je više od 7.000 ubistava, od kojih je velika većina bila demonstranti. Teheran je priznao da je tokom nemira poginulo više od 3.000 ljudi, uključujući pripadnike snaga bezbijednosti i nevine prolaznike.

Šef iranskog tvrdokornog pravosuđa, Golamhosein Mohseni Edžei, upozorio je da neće biti popusta za one koji su osuđeni za nasilna djela tokom protesta. Organizacija "Iran Hjuman Rajts" izveštava da se stotine ljudi suočavaju sa optužbama u vezi sa protestima koje bi mogle rezultirati smrtnom kaznom.

Predsjednik Donald Tramp je prvobitno upozorio da će SAD napasti Iran ako pogubi demonstrante, ali se kasnije fokusirao na iranski nuklearni program. Iran je drugi najveći egzekutor na svijetu posle Kine, prema grupama za ljudska prava. Prošle godine je pogubio najmanje 1.500 ljudi, prema podacima organizacije "Iran Human Rajts".