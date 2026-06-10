Melina potkačila Harisa Džinovića, on joj nije ostao dužan: "Blenula je u mene k'o u spomenik"

Nakon razvoda, Haris Džinović i Melina Galić imaju turbulentne odnose.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Haris Džinović i njegova bivša supruga, modna kreatorka Melina Galić poznatija kao Džinović, nakon razvoda nisu uspjeli da sačuvaju dobre odnose, o čemu se mjesecima govori u javnosti. Dok Melina već neko vrijeme živi van Srbije i započela je novo životno poglavlje, Haris se povremeno osvrće na njihov rastanak i događaje koji su usledili.

U jednom od svojih poslednjih intervjua, pevač je poručio da se ne osvrće na prošlost i da ne žali za onim što je ostalo iza njega.

"Što mislite da ja patim? Vi mislite da sam ja u toj grupi? Mladalačke ljubavi su pune patnje, ali kako ću ja patiti? Što bih ja patio? Za brakom? Za ljubavi? Očigledno nije ni bila", istakao je Haris.

"Da je ljubav, ostala bi onda ta ljubav",dodao je on.

Melina je gala vjenčanje sa Džefrijem imala na Mediteranu, a tamo je bila njena ćerka Đina, dok sin Kan već dugo nema komunikaciju sa njom. Haris je upoznao Melinu još dok je bila na fakultetu, a ona je jednom prilikom u zajedničkom intervjuu ispričala da tada uopšte nije znala ništa o njemu, niti njegovoj muzičkoj karijeri.

"Biće malo smiješno, ali ja stvarno nisam znala ni za Harija, ni za njegove pjesme", rekla je Melina u intervjuu tada, a Džinović ju je odmah poklopio:"Ali kad me je prvi put vidjela, blenula je u mene k'o u spomenik! Nije vjerovala da sam to ja, pa se štipala!"

"To je, naravno, njegova verzija" rekla je Melina, što se njemu nije dopalo.

"Svaka priča ima istinu i ima laž, a ja govorim istinu", bio je uporan Haris.

"Ne, stvarno nisam znala, odrasla sam gdje se to nije slušalo, nisam se kretala u tim krugovima", tvrdila je Melina

Izvor: Pink.rs/ MONDO