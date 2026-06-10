Policija je privela M.V, osumnjičenog za napad na Milivoja Brkovića, odbornika u Skupštini Glavnog grada, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Izvor: MUP Crne Gore

- Upravo sam obaviješten od strane direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića da su policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica locirali i priveli M.V. iz Podgorice, jednog od osumnjičenih za napad na Milivoja Brkovića, odbornika u Skupštini Glavnog grada - kazao je Šaranović.

Nastavljaju se dalje policijsko – tužilačke mjere i radnje, o čemu će Uprava policije obavijestiti javnost.