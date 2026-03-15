Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei navodno je u strogoj tajnosti prebačen vojnim avionom u Moskvu, gdje je operisan nakon povreda zadobijenih tokom američko-izraelskih napada na Iran.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia /Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / P/Represented by ZUMA Press, Inc.

Visoki izvor blizak novom iranskom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju tvrdi da je on prebačen u Moskvu ruskim vojnim avionom u izuzetno tajnoj operaciji, objavio je kuvajtski list Al Džarida.

Prema tim navodima, po dolasku u Rusiju odmah je podvrgnut operaciji koja je ocijenjena uspješnom, nakon čega se nalazi na liječenju u bolnici u jednom od predsjedničkih kompleksa.

Izvor tvrdi da su povrede koje je Modžtaba zadobio tokom američko-izraelskog bombardovanja u prvim napadima na Iran 28. februara zahtijevale dobro opremljenu bolnicu, stalni medicinski nadzor i pojačane bezbjednosne mjere. Kako se navodi, takve uslove je trenutno teško obezbijediti u Iranu zbog nastavka intenzivnih napada, posebno nakon što je Izrael saopštio da bi novi vrhovni vođa mogao biti meta.

Prema istom izvoru, iranske bezbjednosne službe strahuju da bi njegova lokacija mogla biti otkrivena praćenjem ljekara i specijalista koji bi učestvovali u liječenju, zbog čega je prihvaćena preporuka da se medicinski tretman obavi u Rusiji.

Navodi se i da je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom telefonskog razgovora sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom prošlog četvrtka lično predložio da se Hamnei liječi u Rusiji. Iranski zvaničnici su, kako tvrdi izvor, nakon razmatranja prihvatili taj predlog, pa je Modžtaba iste večeri prebačen u Moskvu gdje ga liječi tim ruskih ljekara uz nekoliko iranskih stručnjaka.

Istovremeno, drugi iranski izvor blizak reformističkim krugovima rekao je za Al Džaridu da postoje sumnje da je prvi govor koji se pripisuje Modžtabi Hamneiju zapravo napisao generalni sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Laridžani. Kako tvrdi, sadržaj govora podsjeća na njegove ranije izjave, a dodatne sumnje izaziva činjenica da se Hamnei mlađi nije javno pojavio niti postoji audio-snimak tog obraćanja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nagovijestio je da Izrael raspolaže informacijama o njegovom stanju, ali ih nije želio otkriti. Na konferenciji za novinare tokom rata u četvrtak, odgovarajući na pitanje o zdravstvenom stanju novog iranskog vođe, rekao je: „Neću mu dati životno osiguranje“, što su pojedini analitičari protumačili kao nagovještaj da Tel Aviv ima posebne obavještajne podatke o njemu.

Prema izvorima iz Jerusalima, izraelske obavještajne službe smatraju da bi povrede Modžtabe Hamneija mogle biti ozbiljnije nego što se ranije pretpostavljalo, ali nemaju potvrđene informacije da je napustio Iran.

List Al Džarida je ranije, 4. marta, objavio da je Hamnei povrijeđen na lijevoj strani tijela nakon što su ruševine pale u njegovoj blizini tokom napada na kompleks u Teheranu u kojem se nalaze kuća i kancelarija vrhovnog vođe.