Otkriveni poverljivi podaci o Modžtabi Hamneiju otkrivaju navodne sumnje njegovog oca, Ali Hamneija, o njegovoj sposobnosti da preuzme vlast.

Američke obavještajne službe proslijedile su američkom predsjedniku Donaldu Trampu i uskom krugu ljudi oko njega informaciju da je pokojni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei imao ozbiljne sumnje u vezi s tim da ga nasledi njegov sin, reklo je više izvora upoznatih s tim za CBS.

Analiza je pokazala da je stariji Hamnei bio oprezan prema mogućnosti da njegov sin Modžtaba ikada preuzme vlast jer se smatralo da nije naročito bistar i da nije kvalifikovan da bude vođa, navode izvori.

Prikupljene informacije takođe su ukazivale da je otac bio svestan da njegov sin ima probleme u privatnom životu, rekli su izvori iz administracije, obaveštajne zajednice i ljudi bliskih predsjedniku.

Modžtaba (56) izabran je prošlog vikenda za vrhovnog vođu Irana od strane državnog savjeta verskih klerika, nakon što je godinama bio blizak saradnik svog oca.

Oko osam dana ranije, Ali Hamnei je poginuo u izraelskom raketnom napadu u početnoj fazi rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, piše CBS Njuz.

Vjerovalo se da je Modžtaba Hamnei tom prilikom ranjen, a navodi se i da je ostao u užem krugu ljudi oko svog oca.

U privatnim razgovorima Tramp je ljudima iz svog okruženja rekao da nije siguran koliko su informacije koje je dobio o Modžtabi uopšte važne. On smatra da je Iran trenutno u suštini bez vođstva, a da je mlađi Hamnei možda i mrtav.

Bijela kuća vjeruje da odluke donosi Islamska revolucionarna garda, što predstavlja značajnu promenu u odnosu na teokratsku diktaturu koja postoji od revolucije 1979. godine.

Portparoli CIA, Bijele kuće i potpredsjednika odbili su da komentarišu.

U petak je Tramp javno nagovestio da Ali Hamnei nije imao povjerenja u svog sina.

"Njihovo vođstvo je nestalo. Njihovo drugo vođstvo je nestalo. Sada je i njihovo treće vođstvo u problemu, a to nije neko koga je otac uopšte želio", rekao je Tramp u intervjuu za Foks Njuz.

Tramp je novog vrhovnog vođu nazvao "lakom kategorijom" i rekao da bi bio "neprihvatljiv" lider za Iran. Takođe je nagovestio da želi određeni nadzor nad izborom sledećeg iranskog vođe.

