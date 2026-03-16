Tramp saopštio sve uspjehe američke vojske u ratu sa Iranom.

Američki predsjednik Donald Tramp se iz Bijele kuće u Vašingtonu obratio javnosti o ratu na Bliskom istoku koji traje već 17 dana. Otkrio je da je američka vojska dosad uništila više od 7.000 meta širom Irana od početka izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes" koja je počela u subotu 28. februara.

"Američka vojska je nastavila napade prethodnih dana u punoj snazi. Iran je ostao bez mornarice, vazduhoplovnih snaga, a i mnogi brodovi su im potopljeni.

Ostali su bez radara, nemaju više ni lidere. Van toga, ostale stvari imaju.

Ostvarili smo oko 90 odsto stvari i onesposobili oko 95 odsto njihovih projektila. Više od 100 ratnih brodova je potopljeno u prethodnih nedelju i po dana", saopštio je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".