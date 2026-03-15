Donald Tramp iznio sumnje o životu iranskog vođe Modžtabe Hamneija nakon napada.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nije sigurno da li je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei uopšte živ nakon američko-izraelskih napada.

U razgovoru za NBC News, Tramp je rekao da nema potvrde o njegovom stanju.

"Ne znam da li je uopšte živ. Zasad ga niko nije uspio pokazati. Čujem da nije živ, a ako jeste, trebalo bi da uradi nešto veoma pametno za svoju zemlju – da se preda. Neki misle da je živ, ali veoma teško ranjen", rekao je Tramp.

Dan ranije američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je vrhovni vođa vjerovatno "unakažen" nakon što je ranjen u američko-izraelskim napadima.

Tramp očekuje pomoć drugih zemalja u Ormuskom moreuzu

Tramp je u istom intervjuu rekao i da očekuje da će se druge države uključiti u obezbjeđivanje plovidbe kroz Ormuski moreuz, ključni prolaz za izvoz nafte koji Iran trenutno blokira.

"Nisam želio da imenujem koje bi zemlje mogle da pomognu, ali možete pretpostaviti. Mislim da će se uključiti i neke države koje bi vas iznenadile", rekao je Tramp.

Ranije je na društvenoj mreži Truth Social napisao da će "mnoge zemlje" poslati ratne brodove kako bi pomogle da prolaz ostane otvoren.

Izrazio je nadu da će se u operaciju uključiti Ujedinjeno Kraljevstvo, Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja i druge države.

