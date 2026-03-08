Modžtaba Hamnej novi je vrhovni vođa Irana nakon pogibije Alija Hamneja.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Iran je proglasio Modžtabu Hamneja, sina bivšeg vrhovnog vođe Irana, za njegovu zamjenu, navodi Sky News.

Modžtaba Hamnei ima 56 godina, drugi je po starosti sin vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i bio je glavni je kandidat da zamijeni svog oca.

Blumberg je ranije izvijestio da Modžtaba upravlja investicionom imperijom, a izvori tvrde da ima pristup računima u Švajcarskoj i nekretninama u Britaniji vrijednim preko 100 miliona dolara.