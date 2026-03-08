Na društvenim mrežama se pojavio i zamrznuti snimak rakete, koja potvrđuje da se najverovatnije radi o "Tomahavku".

Jedan od najtežih zločina od početka napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran dogodio se 28. februara, kada je pogođena osnovna škola za djevojčice u južnom iranskom gradu Minab.

Prema podacima iranskih vlasti i međunarodnih izvora, u napadu je poginulo između 168 i 180 ljudi, većinom djevojčica uzrasta od sedam do 12 godina, dok je više desetina osoba povrijeđeno.

Škola „Shajareh Tayyebeh“ pogođena je tokom nastave u jutarnjim satima, u prvim talasima bombardovanja koji su tog dana započeli širom Irana.

ویدئویی از لحظه اصابت موشک آمریکا و اسرائیل به مدرسه مینابpic.twitter.com/OEjbae23uk — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi)March 8, 2026

Video-snimci i fotografije sa mjesta događaja prikazuju potpuno razrušene učionice, školske torbe i knjige razbacane po ruševinama, dok su spasilačke ekipe pokušavale da izvuku preživjele iz urušenog objekta.

Preliminarne analize satelitskih snimaka i eksperata ukazuju da je udar najvjerovatnije izazvala vazdušna municija tokom operacija u blizini objekata poveznih sa Revolucionarnom gardom, ali konačna odgovornost još nije zvanično potvrđena i u toku su međunarodne istrage.

موشکی که به مدرسه میناب خورد یک تاماهاوک آمریکایی بود.



آمریکا بیش از 180 خون پاک را در روز اول تقدیم به بت بعل نمودpic.twitter.com/HMdV05sQGM — Final_battle313 (@Final__battle)March 8, 2026

Ujedinjene nacije i organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su napad i pozvale na nezavisnu istragu, naglašavajući da su škole i djeca zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom.

Napad na školu u Minabu smatra se najsmrtonosnijim incidentom sa civilnim žrtvama od početka aktuelnog sukoba.