Turska će sjutra rasporediti šest borbenih aviona F-16 na okupiranu teritoriju Kipra, a zvaničnici navode da je prisustvo aviona iz bezbjednosnih razloga.

Izvor: Youtube/AI MASTER

Turska će sjutra rasporediti šest borbenih aviona F-16 na teritoriju sjevernog Kipra, potez koji dolazi u trenutku kada grčki premijer Kirijakos Micotakis i francuski predsjednik Emanuel Makron borave u posjeti Kipru.

Prema riječima zvaničnika, avioni će biti poslati iz bezbjednosnih razloga i njihovo prisustvo neće uticati na civilne letove.

„Turska će sjutra ujutru poslati šest borbenih aviona F-16 na teritoriju sjevernog Kipra iz bezbjednosnih razloga. Njihovo prisustvo neće uticati na civilne letove“, izjavio je Aškin Meseli, zamjenik direktora Odjeljenja za civilno vazduhoplovstvo sjevernog dijela Kipra, prenosi CNN Turk.

Odluka Ankare izazvala je zabrinutost zbog mogućeg povećanja tenzija u istočnom Mediteranu.

Kipar je podijeljen još od 1974. godine, kada je nakon turske vojne intervencije sjeverni dio ostrva stavljen pod kontrolu turskih vlasti, dok je južni dio međunarodno priznata Republika Kipar i članica Evropske unije.

Analitičari ocjenjuju da raspoređivanje borbenih aviona u ovom trenutku može biti shvaćeno i kao politička poruka tokom posjete lidera Grčke i Francuske, što dodatno komplikuje odnose između Turske i Evropske unije.

Iako zvanične reakcije tek pristižu, očekuje se da će ovaj potez naići na kritike Grčke i Evropske unije, koje već duže vrijeme osporavaju tursko vojno prisustvo na sjeveru ostrva.

Posjeta Micotakisa i Makrona Kipru tumači se i kao simboličan gest podrške međunarodno priznatom dijelu ostrva, što dodatno naglašava političku dimenziju cijelog događaja.