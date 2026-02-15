Dječak od 11 godina poginuo je na sankama u južnoj Nemačkoj.

Izvor: snapshot-photography/F Boillot / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dječak (11) poginuo je u teškoj nesreći sa sankama u selu Kuhelmis, u južnom dijelu okruga Rotok u Njemačkoj, piše „Bild“.

Prema saznanjima njemačkog lista, poznanik dječaka vukao je sanke na kojima se on nalazio svojim automobilom, ali je dječak u jednom trenutku udario u gomilu složenih drva.

„Pored jedanaestogodišnjeg dječaka, još dvoje djece bilo je na sankama kada se nesreća dogodila“, rekao je portparol policije za „Bild“.

Do nesreće je došlo kada je vozač automobila iznenada izgubio kontrolu nad vozilom, usljed čega su sanke velikom brzinom proklizale. Dječak je preminuo na licu mjesta.

Put na kojem se nesreća dogodila bio je satima zatvoren. Vozač je uhapšen i pod istragom je zbog ubistva iz nehata i nanošenja teških tjelesnih povreda.