Mađarska blokira paket sankcija EU protiv Rusije kako bi osigurala odobrenje odbrambenog zajma od 16 milijardi eura, što dodatno otežava odnose s Briselom.

Izvor: Profimedia

Mađarska blokira najnoviji paket sankcija Evropske unije protiv Rusije kako bi izvršila pritisak na Evropsku komisiju da joj odobri zahtjev za odbrambeni zajam vrijedan 16 milijardi eura. Time se nastavlja sukob premijera Viktora Orbana s Briselom oko pomoći Ukrajini, tvrde dvojica diplomata EU za Politico.

Dvostruka prijetnja vetom

Budimpešta je zaoštrila odnose s Briselom nakon što je premijer Viktor Orban prošlog petka zaprijetio vetom na 20. paket sankcija protiv Moskve, ali i na zajam Kijevu od 90 milijardi eura. Uslov za odobrenje zajma Ukrajini je ponovna uspostava protoka nafte kroz naftovod za koji Kijev tvrdi da je oštećen u ruskom napadu.

Zvaničnici EU nadaju se da će obećanje o popravci naftovoda uvjeriti Orbána da odustane od veta na zajam. Međutim, dvojica diplomata EU upućenih u rasprave, koji su željeli da ostanu anonimni zbog osjetljivosti pregovora, navode da bi Budimpešta mogla da nastavi s blokadom sankcija sve dok se ne odobri njen zahtjev za odbrambeni zajam.

Trka s vremenom

Evropska komisija predložila je novi paket sankcija 6. februara, sa proširenim ograničenjima na rusku energiju, banke, robu i usluge. Plan Unije bio je da konačno odobri i sankcije, za koje je potrebna jednoglasnost, i zajam Ukrajini prije prošlog utorka, kada je obilježena četvrta godišnjica ruske invazije.

Liderima EU žuri se da pronađu rešenje jer Kijevu ponestaje novca u aprilu, istog mjeseca kada se u Mađarskoj održavaju parlamentarni izbori. Brisel želi da izbjegne pravni sukob s Orbánom koji bi on mogao da iskoristi u svojoj predizbornoj kampanji.

Sporni odbrambeni zajam

Mađarska je zatražila 16 milijardi eura iz programa EU SAFE, koji nudi povoljna sredstva članicama za zajedničku nabavku oružja s ciljem jačanja odbrane bloka od ruske agresije. Komisija još nije odobrila mađarski zahtjev te, prema tvrdnjama zvaničnika, „usporava“ isplatu prve rate od 2,4 milijarde eura kako bi izvršila pritisak na Budimpeštu. Iz Komisije su demantovali da blokiraju mađarski zahtjev.

Dvojica pomenutih diplomata smatraju da bi Komisija trebalo da dovrši reviziju mađarskog zahtjeva kako bi se izbjegla percepcija da se proces odlaže iz političkih razloga. Konačno odobrenje za isplatu odbrambenih sredstava u svakom slučaju ostalo bi na državama članicama.

Zbog zabrinutosti oko vladavine prava, Komisija je Mađarskoj već ranije uskratila 17 milijardi eura iz fondova za regionalni razvoj i oporavak od pandemije. Portparol stalnog predstavništva Mađarske u Briselu nije odmah odgovorio na upit za komentar.

(Index/MONDO)