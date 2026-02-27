Orbanov potez slanja vojske na granicu izazvao je tenzije u Evropi.

Evropa se suočava sa novom, dramatičnom krizom. Odnosi između mađarskog premijera Viktora Orbana i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog dostigli su potpunu tačku ključanja, a u centru nezapamćenog diplomatskog i energetskog rata našao se naftovod "Družba". Situacija je toliko eskalirala da je Orban povukao šokantan potez - poslao je vojsku na teren.

Evo šta se tačno dešava, zašto su trupe na gotovs i kakav će to haos izazvati.

Zašto Orban šalje vojsku: "Spremaju nam sabotažu!"

Nakon što je protok ruske nafte kroz južni krak naftovoda "Družba" potpuno obustavljen krajem januara, Orban je 25. februara 2026. godine hitno sazvao Savjet za odbranu i izdao dramatično naređenje. On je javno optužio Kijev da zatvaranje naftovoda nije posledica tehničkog kvara zbog ruskih udara, kako to tvrdi Ukrajina, već da je riječ o namjernoj političkoj blokadi i "zavrtanju slavine".

Orban je izjavio da su ga nacionalne bezbjednosne službe obavijestile o "potencijalnoj ukrajinskoj prijetnji" i da Kijev planira dalje akcije u cilju sabotaže i narušavanja mađarskog energetskog sistema.

Kao odgovor na to, preduzete su sledeće rigorozne mjere:

Raspoređivanje vojske i opreme: Mađarske trupe su poslate da čuvaju ključnu energetsku infrastrukturu

Pojačane policijske patrole: Policija neprestano nadzire elektrane, distributivne i kontrolne centre

Zabrana letova: Uvedena je zona zabrane letova za dronove u županiji Sabolč-Satmar-Bereg na sjeveroistoku zemlje, tik uz granicu sa Ukrajinom

Pismo Zelenskom: "Pokažite više poštovanja prema Mađarskoj!"

Sukob je dobio i ličnu notu. Orban je 26. februara objavio otvoreno pismo upućeno direktno Volodimiru Zelenskom, u kojem ga oštro kritikuje i optužuje za "taktiku moralne ucene". Mađarski premijer tvrdi da Zelenski već četiri godine pokušava da uvuče Mađarsku u rat i da, u saradnji sa Briselom i mađarskom opozicijom, pokušava da dovede proukrajinsku vladu na vlast u Budimpešti.

Orban je izričito zahtijevao momentalno otvaranje naftovoda "Družba" i poručio Zelenskom da se uzdrži od daljih napada na energetsku bezbijednost njegove zemlje, uz poruku: "Više poštovanja za Mađarsku!". Pored toga, Orban naglašava da Mađarska neće finansirati tuđe vojne napore, niti plaćati višu cijenu energenata zbog tuđih odluka.

Kakve će biti posledice ovog nezapamćenog sukoba

Ovaj rat oko energenata već sada ima razorne posledice po Ukrajinu, ali i čitavu Evropu, a analitičari upozoravaju da bi situacija mogla dodatno da se pogorša:

Blokada 90 milijardi eura za Ukrajinu: Kao direktnu odmazdu za obustavu nafte, Orban je povukao radikalan potez u Briselu, stavio je veto na ogromni paket finansijske pomoći EU za Kijev u iznosu od 90 milijardi eura. "Sve dok Ukrajina blokira Družbu, Mađarska će blokirati ukrajinski ratni kredit!", poručio je Orban. Takođe, Mađarska (uz podršku Slovačke) blokirala je i 20. paket sankcija EU protiv Rusije

Obustava izvoza goriva ukrajinskoj vojsci: Kao još jedan udarac, Budimpešta i Bratislava su još 18. februara potpuno obustavile izvoz dizel goriva u Ukrajinu. Ovo je ogroman udarac za ukrajinski poljoprivredni i odbrambeni sektor usred zime, jer su gorivo dobijali upravo iz ovih rafinerija

Gašenje struje iz Slovačke: Kriza se prelila i na komšiluk. Slovački premijer Robert Fico, koji deli Orbanove stavove, proglasio je vanredno stanje u energetici i zvanično naložio prekid isporuke hitne pomoći u električnoj energiji Ukrajini. Ukrajina se zimi u velikoj mjeri oslanja na ovu struju kako bi stabilizovala svoju mrežu koju Rusi neprestano bombarduju

Predizborna kampanja u Mađarskoj: Cio ovaj haos događa se pred parlamentarne izbore zakazane za 12. april 2026. godine. Kijev smatra da je drama sa vojskom i naftovodom deo Orbanove predizborne kampanje kako bi se Ukrajina predstavila kao neprijatelj i time animiralo domaće biračko tijelo pred tešku borbu sa opozicionim liderom Peterom Mađarom

Jedno je sigurno: Orban ne planira da popusti, Evropska unija je nemoćna da ubijedi Budimpeštu i Bratislavu da ukinu blokade, a Kijev se našao u strašnom procjepu, suočen sa ucjenama sa zapada i vojnom agresijom Rusije sa istoka.

