Pobjeda Demokratske stranke uzdrmala je republikance u Teksasu. Snažan pomak birača ulijevo, izazvao je zabrinutost među republikancima zbog mogućih posljedica po nacionalne međuizbore.

Demokratska pobjeda na vanrednim izborima za upražnjeno mjesto u teksaškom Senatu prošlog vikenda, u izbornoj jedinici koja se tradicionalno smatra republikanskim uporištem, izazvala je uzbunu među članovima Republikanske stranke na Kapitol Hilu.

„Ovo bi trebalo da bude upozorenje i mislim da moramo da reagujemo“, rekao je republikanski kongresmen Don Bejkon iz Nebraske, dodajući da problem nije samo u porazu, već u velikoj razlici između kandidata.

Ubedljiva pobjeda demokrata u republikanskom bastionu

Demokrata Tejlor Rehmet, sindikalni lider i ratni veteran, pobijedio je u okrugu Fort Vort republikanca Lija Vambsgansa, kandidata koga je javno podržao Donald Tramp, sa razlikom od 14 procentnih poena.

Riječ je o izbornoj jedinici u kojoj demokrate nijesu pobijedile još od 1991. godine, a na predsjedničkim izborima Donald Tramp je tu oblast osvojio sa prednošću od 17 procentnih poena.

Trampova podrška i naknadno distanciranje

Uoči glasanja, Tramp je na svojoj platformi Truth Social pozvao pristalice u Teksasu da „izađu na izbore“ i glasaju za „fenomenalnog“ republikanskog kandidata na izborima za državni senat.

Nakon poraza, Tramp je rezultat umanjio, nazvavši izbore „lokalnom trkom u Teksasu“.

„Ja s tim nemam veze“, rekao je.

Jasno upozorenje pred međuizbore

Ipak, snažan pomak birača ulijevo u Teksasu, koji je uslijedio nakon niza nedavnih demokratskih uspjeha, izazvao je zabrinutost među republikancima zbog mogućih posljedica po nacionalne međuizbore u novembru.

„Vanredni izbori mogu biti nepredvidivi i ne moraju nužno odražavati rezultate opštih izbora“, napisao je guverner Floride Ron DeSantis na platformi „Iks“.

„Ali pomak ovakvih razmjera ne može se jednostavno ignorisati“, upozorio je.

DeSantis je pozvao svoju stranku da „realno sagleda političko okruženje uoči međuizbora u novembru“, kada će tijesna republikanska kontrola Kongresa biti dovedena u pitanje, kao i budućnost Trampovog predsjedništva.

Analitičari: znak dubinskih slabosti

Izbori u Teksasu „nesumnjivo su signal upozorenja“ za republikance, izjavio je profesor političke istorije na Univerzitetu Prinston Džulijan Zelajzer.

„To ukazuje na ranjivosti koje su posljedica Trampovog mandata. Koliko su ti problemi duboki i koliko će trajati, za sada nije jasno“, rekao je on za AFP.

Kritike i sa desnice

Na pitanje da li će se ovaj trend nastaviti do međuizbora, Zelajzer odgovara potvrdno.

„Očekujem da hoće. Tramp nije naročito sklon promjeni političkog kursa“, rekao je.

Dodao je da mnogi Amerikanci i dalje imaju ozbiljne brige zbog visokih troškova života, te da se sve više okreću protiv Trampa, jer djeluje da je više fokusiran na spoljnu politiku i lične projekte, poput nove pozlaćene plesne dvorane u Bijeloj kući.

Na desnici se Tramp još uvijek rijetko javno kritikuje, ali su se pojavili izuzeci, poput bivše kongresmenke iz Džordžije Mardžori Tejlor Grin.

Nekada jedna od Trampovih najvatrenijih saveznica, Grin je u januaru napustila Kongres i oštro kritikovala predsjednika zbog, kako tvrdi, napuštanja populističke baze.

„MAGA je, mislim da ljudi to sada shvataju, bila velika laž“, rekla je Grin.

„U ovoj administraciji MAGA zapravo služi velikim donatorima.“

Tramp svjestan teške borbe

Čini se da je Tramp svjestan da republikance u novembru očekuje teška bitka. Međuizbori su uvijek svojevrsni referendum o aktuelnom predsjedniku, a iako Tramp ističe da stranka na vlasti obično gubi mjesta na međuizborima, tvrdi da bi ta tradicija trebalo da bude prekinuta zahvaljujući njegovim dosadašnjim „uspjesima“.

Svaki drugačiji ishod, prema njegovim riječima, bio bi posljedica lošeg medijskog izvještavanja ili izborne prevare.

U ponedjeljak je pozvao savezne vlasti da preuzmu kontrolu nad izborima u petnaestak saveznih država, ponavljajući tvrdnje o izbornoj prevari iz 2020. godine.

„Priča o izbornim prevarama nije ono što će odlučiti ove međuizbore“, napisao je Nejt Kon, glavni politički analitičar „Njujork tajmsa“.

„Problem za republikance nije to što gube izbore, već to što gube narativ, a kada stranka izgubi narativ, obično izgubi i izbore.“

Finansijska prednost republikanaca

Pozitivna strana za republikance jeste to što stranka uoči kampanje za međuizbore raspolaže sa više od 95 miliona dolara, dok demokrate trenutno imaju svega oko 14 miliona dolara. U Minesotisu su prošlog mjeseca dva, doduše izrazito lijevo orijentisana okruga, donijela pobjedu demokratskim kandidatima sa čak 95 odsto glasova.

Na vanrednim izborima u Tenesiju u decembru, prednost republikanskog kandidata smanjena je za više od 12 procentnih poena u odnosu na novembar 2024. godine.

Demokrate su prošle godine takođe lako osvojile pobjede na izborima za guvernera i zakonodavna tijela u saveznoj državi Virdžiniji.

Prema Zelajzeru, ovi porazi, zajedno sa Trampovim niskim rejtingom u anketama, sugerišu da „demokrate imaju veliku priliku“, čak i u državama koje tradicionalno naginju republikancima.