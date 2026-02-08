Češki premijer tvrdi da su Kijev i Moskva bili blizu sporazuma, ali da je proces prekinut nakon posjete Borisa Džonsona Ukrajini

Izvor: Říhová Michaela / ČTK / Profimedia

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da je prilika za mir između Rusije i Ukrajine još 2022. godine propuštena zbog spoljnog miješanja, navodeći da su pregovori tada bili veoma blizu uspješnog okončanja.

Babiš je to kazao u emisiji na kanalu TN.cz, ističući da su u aprilu 2022. godine Kijev i Moskva bili nadomak mirovnog sporazuma, ali da je taj proces prekinut nakon intervencije zapadnih partnera Ukrajine.

On je direktno optužio tadašnjeg britanskog premijera Boris Džonson da je imao ključnu ulogu u zaustavljanju pregovora.

„Nakon posjete Borisa Džonsona Ukrajini, pregovarački proces je praktično zaustavljen i izgubljena je šansa za brzo okončanje rata“, rekao je Babiš.

Češki premijer je dodao da su u ovom trenutku diplomatski napori za okončanje sukoba ponovo intenzivirani, ali je izrazio uvjerenje da Evropa sama nema kapacitet da zaustavi rat.

Kao ključnog aktera u postizanju mira naveo je bivšeg predsjednika SAD-a Donald Tramp.

„Pregovori su intenzivni. Čini se da se približavaju nekom dugoročnom rješenju, okončanju rata i stvaranju stabilnih bezbjednosnih garancija za Ukrajinu. Ali Evropa to neće moći bez Donalda Trampa“, poručio je Babiš.