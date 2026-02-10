U ruskom vazdušnom napadu na Slovjansk poginule su dvije osobe, među njima majka i dijete, dok je sedam civila povrijeđeno, razmjere štete još se utvrđuju.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Dvije osobe su poginule, a sedam je povrijeđeno u ruskom napadu vazdušnim bombama na grad Slovjansk u Donjeckoj oblasti, piše Ukrajinska pravda.

Potvrđene civilne žrtve

Informaciju je na Telegramu objavio Vadim Filaškin, načelnik Donjecke oblasti vojne uprave.

"Dvije osobe su poginule, a sedam je povrijeđeno u današnjem vazdušnom napadu na Slovjansk", naveo je Filaškin.

Dodao je da su stradale majka i njena jedanaestogodišnja ćerka, dok se među povređenima nalazi i sedmogodišnja djevojčica. Tačan broj žrtava ovog napada na Ukrajinu i razmjere materijalne štete još se utvrđuju.