Rusija je bombardovala Kijev balističkim raketama.

Izvor: Kremlin Press Service / Mykhaylo Palinchak / Zuma Press / Profimedia

Ruska Federacija je u prethodnih sat vremena izvela žestok raketni napad na Kijev, prijestonicu Ukrajine, koristeći balističke rakete, javlja Skaj njuz. Zvanično je ovo potvrdio i gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

„Eksplozije odjekuju prijestonicom. Kijev je pod udarom balističkih projektila“, napisao je on na svom Telegram kanalu.

Pogledajte fotografije Kijeva u mraku pod restrikcijama

Vidi opis Odjekuju eksplozije u Kijevu: Rusija lansirala razorne rakete, hitno se oglasio Kličko (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mykhaylo Palinchak / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ovsiannikova Yuliia/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Dodao je da protivvazdušna odbrana (PVO) grada neprestano djeluje. Stanovnicima Kijeva rečeno je da ne napuštaju svoje domove dok napad traje.

Fokus ruskog napada ponovo je na energetskoj infrastrukturi. Zbog učestalih takvih napada, vlasti u Kijevu morale su da uvedu restrikcije struje i grijanja.